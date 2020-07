Nieuwe films en series op Amazon Prime Video in augustus

Amazon Prime Video onthult de officiŽle trailer van 'World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji'. Deze avontuurlijke serie met 10-afleveringen wordt gehost door Bear Grylls en geproduceerd door Mark Burnett.

De avontuurlijke serie laat een ultieme expeditie race in Fiji zien, waarin 66 teams uit 30 landen 11 dagen lang non-stop, 24 uur per dag, over honderden kilometers van ruig terrein, bergen, oerwouden en oceanen, tegen elkaar strijden.

De 'World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji' gaat in première op 14 augustus op Prime Video in meer dan 200 landen.

'World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji' gaat over doorzettingsvermogen, mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle windstreken komen samen tot de meest ongelofelijke obstakels te overwinnen. De uitdagingen liggen zowel in het parcours zelf, als in de even geduchte persoonlijke strijd van de deelnemers, die alleen maar groter wordt doordat de expeditie zo zwaar is.

De serie wordt geproduceerd door MGM Televisie in samenwerking met Amazon Studios en komt van een bekroond televisieteam, waaronder host en uitvoerend producent Bear Grylls ('Man vs Wild', 'Running Wild'), showrunner en uitvoerend producent Lisa Hennessy ('Eco-Challenge', 'The Biggest Loser') , en uitvoerend producenten Mark Burnett ('Survivor', 'The Voice'), Eric Van Wagenen ('Survivor', 'The Amazing Race'), Barry Poznick voor MGM Studios en Delbert Shoopman, de producerend partner van Grylls.

Andere releases:

'Little Monsters' - 01/08

'Bread & Circus' - 07/08

'Queen & Slim' - 10/08

'Als De Dijken Breken' - 14/08

'Mees Kees In De Wolken' - 14/08

'Dark Waters' - 14/08

'Fear the Walking Dead' S5 - 15/08

'Our Chemical Hearts' - 21/08

'The Turning' - 21/08

'The Way Back' - 28/08

'Sons of the Soil' - 31/08