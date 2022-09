Nieuw seizoen van 'Wheeler Dealers' op Discovery

Mike Brewer blijft ons verrassen met de meest iconische auto's die hij weet op te sporen en op te knappen met voormalig F1-monteur Mark 'Elvis' Priestley.

Ook in het nieuwe seizoen van 'Wheeler Dealers' vindt hij weer een paar klassiekers uit vervlogen tijden waar de ervaren handelaar zelf ook weer razend enthousiast over is. Wat te denken van een convertible Ford Escort XR3i uit de jaren tachtig! Daarvan zijn er nog maar zo’n 150 in Engeland in omloop, waardoor ze erg gewild zijn. Dus Mikes hart gaat een stuk harder kloppen als hij er eentje op de kop weet te tikken.

Kan Mark hem weer terugbrengen in de stijl van de eigthies? Maar is veel meer om te genieten in dit nieuwe seizoen. Zo koopt Mike zijn allereerste Vauxhall, probeert Mark de motor van een Mercedes SL55 op te voeren tot meer dan 500 pk en zal Mike uiteindelijk een voertuig vinden dat hij al twee decennia zoekt.

'Wheeler Dealers', vanaf donderdag 15 september om 20.30 uur op Discovery.