Nieuw seizoen van 'Roadworthy Rescues' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2024

Derek Bieri is een no-nonsense automonteur die het als zijn missie ziet om oude vergane auto's weer tot leven te brengen. Zo vindt hij in het nieuwe seizoen van 'Roadworthy Rescues' een 1964 Ford Galaxie die al 32 jaar in de buitenlucht staat weg te roesten.