Nieuw seizoen van 'Outback Opal Hunters' op Discovery

De jacht op de kleurrijke edelstenen barst weer los in een nieuw seizoen van 'Outback Opal Hunters'. Zeven teams van onverschrokken opaaljagers zetten alles op alles om de kostbare steentjes te vinden in het uitgestrekte gebied van de Australische outback.

The Misfits werken zelfs ’s nachts, omdat ze zo beter de kleurige ‘rainbow matrix’ kunnen vinden, een steen die na bewerking een geweldige waaier van regenboogkleuren vertoont op een zwarte achtergrond. Ze hebben haast, want over enkele weken is er een belangrijk Opal Festival waar ze deze stenen goed kunnen verkopen. Ondertussen hopen Dan en Renee op hun nieuwe stuk grond meer succes te krijgen dan ze hadden in Diggers Gully. Maar de ingang van de nieuwe mijn blijkt te smal voor hun bulldozer waardoor ze ouderwets handmatig met een drilboor te werk moeten gaan.

Toch valt de eerste opbrengst niet tegen. The Cheals moeten het dit jaar zonder Oscar doen als hij aangeeft te stoppen. Voor zijn vertrek helpt hij nog wel zijn zus Luca met het openen van een nieuwe schacht waar ze hopen veel opaal te vinden. Dat is ook wel nodig om hun jaartarget van 1 miljoen dollar te halen. Lukt het hen en de andere opal hunters om dit seizoen weer extra kleur te geven?

'Outback Opal Hunters', vanaf vrijdag 15 november om 21.30 uur op Discovery.