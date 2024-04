Nieuw seizoen van 'Homestead Rescue' op Discovery

Leven in de vrije natuur klinkt idyllisch, maar komt met een hoop ongemakken als je het niet goed organiseert. Dat ondervond ook de familie Kimbrell die al hun huizen verkocht voor een stuk land in het noorden van Texas.

Al na een paar weken werd door hevige regenval het grootste deel van hun terrein afgesneden van de rest, waardoor ze nu met zijn vijven én al hun dieren op een klein stukje wonen. Tel daarbij de mislukte oogst op door de extreme temperaturen plus de wilde dieren die het gemunt hebben op hun kippen en je begrijpt dat het tijd wordt om de hulp in te roepen van The Raneys.

In het nieuwe seizoen van 'Homestead Rescue' helpen Marty, Matt en Misty weer een aantal homesteaders die vastlopen in hun avontuur. De familie Kimbrell helpen ze door allereerst een ingenieuze dam te bouwen waardoor ze hun hele terrein kunnen gebruiken. Misty helpt vervolgens met het bouwen van een betere groentetuin en een veilig onderkomen voor de dieren, terwijl Matt leert hoe ze kunnen jagen. In slechts zeven dagen krijgt de familie alle tips en tools die ze nodig hebben om hun buitenleven weer op de rit te krijgen, zodat ze vanaf nu echt zelfvoorzienend kunnen zijn.

'Homestead Rescue', vanaf zondag 7 april om 20.30 uur bij Discovery.