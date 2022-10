Nieuw seizoen van 'Gold Rush' op Discovery

Met de dalende goudprijs en gestegen olieprijs zijn het beslist geen makkelijke tijden voor de mannen van 'Gold Rush'. En dan komen er nog de leveringsproblemen van onderdelen bij.

Daarom moeten zowel de nieuwkomers als de doorgewinterde goudzoekers alles uit de kast halen om hun seizoen te redden. Dat geldt ook voor de jonge maar ervaren Parker Schnabel die al aan zijn negende goudseizoen begint.

De 27-jarige goudzoeker deinst niet terug voor zware uitdagingen en probeert nu juist meer goud naar boven te halen dan ooit. Terwijl hij ondertussen zijn grote droom najaagt om zijn operatie uit te breiden van de Klondike naar Alaska. Nestor Tony Beets neemt een extreem risico door flink te investeren om in de White Channel te zoeken, het oudste goudreservoir van de Klondike. Zelfs de erfenis van zijn kinderen wordt ingezet voor dit hachelijke avontuur. Fred Lewis zet zijn eigen huis op het spel om te graven in een afgelegen gebied bij California Creek. Het is zijn derde jaar en de voormalige groene baret is ervan overtuigd dat hij dit seizoen zal slagen. Maar als zijn gebied onder een laag ijs en sneeuw blijkt te liggen, kan het seizoen weleens voorbij zijn voor het goed en wel begonnen is.

Ondertussen proberen nieuwkomers Brandon en Brady Clayton hun families uit de schulden te krijgen door voldoende goud naar boven te halen. Hoe succesvol zijn zij in dit extra zware seizoen?

'Gold Rush', vanaf maandag 10 oktober om 21.30 uur op Discovery.