Bambi, Eenhoorn of King Krab: wie wint 'The Masked Singer'?
King Krab verovert Vlaanderen: Jade Mintjens wint 'The Masked Singer'
Eindejaarsconference 'Xander De Rycke: Houdt het voor bekeken 2025' bij VRT Canvas

Nieuw seizoen van 'Ghost Adventures' op Discovery

zaterdag 3 januari 2026

Zak Bagans, Aaron Goodwin en hun team van spokenjagers bezoeken in een nieuw seizoen van 'Ghost Adventures' weer enkele griezelige plekken waarvan vermoed wordt dat ze bezeten zijn door geesten.

Ze beginnen hun avontuur op een wel heel onheilspellende plek: een gangenstelsel in de Sonorawoestijn dat letterlijk een poort naar de onderwereld lijkt te zijn. Het gangenstelsel van meer dan 60 kilometer lang werd vroeger gebruikt door de inheemse stam die in 1450 op mysterieuze wijze verdween. Al lange tijd vinden er onverklaarbare zaken plaats in de grot, zoals schaduwen van figuren die worden waargenomen en voorwerpen die door de lucht vliegen. De hoofdgids van de grot heeft ook al tal van griezelige voorvallen meegemaakt en droomt er zelfs over. Hoewel hij vaak denkt dat het er te gevaarlijk is om in af te dalen, wordt hij er toch steeds weer door aangetrokken. Wat veroorzaakt die enorme aantrekkingskracht? Bewapend met de modernste apparatuur daalt het team van Zak en Aaron af in de pikdonkere gangen. Wat treffen ze aan in deze griezelige grot?


'Ghost Adventures', vanaf zondag 4 januari om 22.30 uur op Discovery.


Dan Brown - Het ultieme geheim
boek
Take Time - Bordspel
Louis Tomlinson - How Did I Get Here?
CD
Persbericht Discovery
https://discoverychannel.be/
Meer artikels over Discovery Networks Benelux
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Maria is een levenslustig meisje. Ze is als novice het klooster binnengetreden, maar heeft moeite om zich neer te leggen bij de strenge leefregels. Ook al is ze vastberaden om God naar behoren te dienen en non te worden, de Abdis oordeelt dat ze tijdelijk het klooster moet verlaten om levenservaring op te doen en uit te vissen hoe ze haar toekomst ziet. Zo komt ze terecht in Salzburg bij de familie Von Trapp. Kapitein Von Trapp is een weduwnaar die alleen instaat voor de opvoeding van zijn zeven kinderen. Hij heeft net zijn twaalfde gouvernante aan de deur gezet.

'The Sound of Music ', om 20.50 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:30
    Live live live
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:15
    Crime: I Fought the Law
    08:00
    Winterbeelden
  • 20:50
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:50
    The Sound of Music
    00:40
    Single Bells
  • 19:35
    Philippe Geubels: Bedankt voor alles
    23:15
    Bad Boys
  • 20:30
    Knives Out
    00:45
    Yellowjackets
  • 20:50
    Caught on Dashcam
    01:10
    Geen uitzending
  • 20:35
    To Have and To Holiday
    01:45
    JOE XMAS
  • 20:55
    Home Improvement
    06:00
    Joe
  • 20:30
    Kerst met de familie Meiland in IJsland
    04:50
    Play kerst haardvuur 2025
  • 20:20
    NCIS
    02:00
    Criminal Minds
  • 20:35
    The Hangover Part II
    01:35
    The First 48 Presents Critical Minutes
  • 20:35
    Jingle Bell Wedding
    02:00
    Play kerst haardvuur 2025
  • 20:30
    Murder: Fight for the Truth
    01:30
    C.S.I. New York
  • 20:16
    Herhalingslus
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 20:56
    Publireportage
    05:55
    Sixties To Six
  • 20:40
    Bon Appetit
    00:45
    De Chalet, Hollandse Maatjes
  • 20:00
    The Madame Blanc Mysteries
    00:40
    Murdoch Mysteries
  • 20:30
    Futurama
    00:10
    Lie to Me
  • 20:30
    The Connection
    01:20
    Frans & Mariska, Stellen op de Proef
  • 20:30
    Verborgen verleden
    01:25
    Nieuwsuur
  • 20:25
    Code of Silence
    01:10
    First Dates