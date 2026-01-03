Nieuw seizoen van 'Ghost Adventures' op Discovery

Zak Bagans, Aaron Goodwin en hun team van spokenjagers bezoeken in een nieuw seizoen van 'Ghost Adventures' weer enkele griezelige plekken waarvan vermoed wordt dat ze bezeten zijn door geesten.

Ze beginnen hun avontuur op een wel heel onheilspellende plek: een gangenstelsel in de Sonorawoestijn dat letterlijk een poort naar de onderwereld lijkt te zijn. Het gangenstelsel van meer dan 60 kilometer lang werd vroeger gebruikt door de inheemse stam die in 1450 op mysterieuze wijze verdween. Al lange tijd vinden er onverklaarbare zaken plaats in de grot, zoals schaduwen van figuren die worden waargenomen en voorwerpen die door de lucht vliegen. De hoofdgids van de grot heeft ook al tal van griezelige voorvallen meegemaakt en droomt er zelfs over. Hoewel hij vaak denkt dat het er te gevaarlijk is om in af te dalen, wordt hij er toch steeds weer door aangetrokken. Wat veroorzaakt die enorme aantrekkingskracht? Bewapend met de modernste apparatuur daalt het team van Zak en Aaron af in de pikdonkere gangen. Wat treffen ze aan in deze griezelige grot?

'Ghost Adventures', vanaf zondag 4 januari om 22.30 uur op Discovery.