Nieuw seizoen van 'Expedition Unknown' op Discovery

Een voormalig FBI-agent denkt te weten waar de buit van de beruchte bankrover John Dillinger verstopt kan zijn. Hij nodigt avonturier en historicus Josh Gates uit om met hem mee te zoeken, wat leidt tot een spectaculaire duik in de geschiedenis van de knuffelcrimineel die model stond voor menig Hollywood-film.

Het is de start van een wederom onthullend seizoen van 'Expedition Unknown', waarin Gates weer enkele memorabele mysteries probeert op te lossen. Naast het zoeken naar de schat van Dillenger, treedt Gates ook in de voetsporen van de Spaanse 'conquistadores' om in Columbia te zoeken naar het mythische goudland El Dorado.

Ook zoekt hij naar een neergestort vliegtuig in Tweede Wereldoorlog én gaat hij opnieuw op zoek naar de legendarische J.B. Cooper, de man die in de jaren zeventig een vliegtuig kaapte en met een parachute én 200.000 dollar aan cash uit het vliegtuig sprong waarna nooit meer iets van hem is vernomen. Werd de sprong hem fataal of geniet hij nog steeds ergens van zijn gestolen fortuin? Met nieuwe aanwijzingen gaat Gates op onderzoek uit.

'Expedition Unknown', vanaf vrijdag 10 december om 20.30 uur op Discovery.