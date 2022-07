Nieuw seizoen van 'Disasters At Sea' op Discovery

Op 1 oktober 2015 kwam het vrachtschip El Faro terecht in een orkaan terwijl het op weg was van Florida naar Puerto Rico. Aan boord 33 bemanningsleden en 11000 ton aan vracht.

Na het noodsignaal dat was uitgezonden, werd niks meer van het schip vernomen. Het werd later teruggevonden op een diepte van 4500 meter. Geen van de opvarenden wist deze tragische scheepsramp te overleven. Hoe kon dit betrouwbare schip, dat al veertig jaar trouwe dienst had gehad en meerdere stormen had getrotseerd, ineens vergaan? Want ook de kapitein was met zijn 24 dienstjaren een meer dan ervaren stuurman.

Die vraag staat centraal in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Disasters At Sea', het programma waarin de gebeurtenissen van meerdere scheepsrampen worden nagebootst en nagespeeld aan de hand van de informatie die bekend was, inclusief geluidsfragmenten. Experts schijnen hun licht op de rampen en proberen zo te reconstrueren wat er misging.

