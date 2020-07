Nieuw seizoen van 'Diesel Brothers' op Discovery

Heavy D. en Diesel Dave ofwel de 'Diesel Brothers' komen weer in actie! Diesel Dave mag zijn eerste give away truck uitkiezen, een auto die de Diesel Brothers eerst helemaal pimpen om hem daarna gratis weg te geven onder hun miljoenen volgers.

Hij heeft een grote droom en dat is de 2020-versie bouwen van de Kodiak. In de eerste aflevering daagt Monster Jam legende Todd LeDuc de jongens uit voor een woestijnrace en kiest Keaton Hoskins aka 'The Muscle' als lid van zijn team.

Verder in het seizoen zien we hoe Diesel Dave het werk aan zijn historische eerste give away truck voortzet- de episch moderne Kodiak, terwijl hij er tegelijkertijd voor moet zorgen dat de fianciën er niet onder lijden. En Sam 'the Mad Scientist' onthult 'The Kraken', een dieselaangedreven monowheel voertuig dat anders is dan alles wat de jongens ooit hebben gezien. Dat belooft wat!

'Diesel Brothers', vanaf zaterdag 1 augustus om 21.30 uur op Discovery.