Nieuw seizoen van 'Deadliest Catch' op Discovery
De ontdekking van een koningskrab die twee keer zo groot is als de gewone variant zorgt voor flinke opwinding binnen de vloot van 'Deadliest Catch'. Deze 'northern red king' werd dertig jaar geleden voor het laatst waargenomen, maar lijkt nu terug te zijn.
Om de enorme krab te vinden, moeten de schippers wel verder naar het noorden varen – waar de golven hoger zijn, de stromingen gevaarlijker en de temperaturen nóg lager. Sig Hansen wil het bijzondere dier eerst met eigen ogen zien en speurt daarom nog vóór de start van het seizoen met een onderwaterrobot de zeebodem af. Keith Colburn heeft ondertussen al besloten koers te zetten naar het noorden met zijn schip The Wizard, maar krijgt vlak voor vertrek slecht nieuws: dekmatroos Freddy blijkt overgestapt naar concurrent Jonathan Hillstrand met zijn Time Bandit.
Jake Anderson zit midden in een scheiding en heeft geen werk, maar krijgt onverwacht de kans om de legendarische Cornelia Marie weer het water op te krijgen. Hoe groot de risico’s zijn, blijkt direct aan het begin van het seizoen, wanneer bekend wordt dat Todd Meadows van de Aleutian Lady tijdens zijn allereerste tocht om het leven is gekomen na een val van het schip.
'Deadliest Catch', vanaf woensdag 22 juli om 20.30 uur op Discovery.
https://discoverychannel.be/
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