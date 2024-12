Nieuw seizoen van 'Car Pound Cops' op Discovery

Elk jaar worden er in Groot-Brittannië honderdduizenden auto's in beslag genomen. Omdat ze onverzekerd rondrijden, gevaarlijk rijgedrag vertonen, verkeerd geparkeerd staan of omdat ze gestolen blijken.

Al deze voertuigen komen in eerste instantie terecht bij een van de vele car pounds in het land. Deze vormen de belangrijke schakel in het werk van de verkeerspolitie om de Britse wegen veilig te houden. Geen overbodig werk als je weet dat elke dag circa 7 miljoen auto’s illegaal rondrijden in Groot-Brittannië en er jaarlijks zo’n 25 duizend ongelukken gebeuren met serieus letsel of zelfs fatale afloop.

In het nieuwe seizoen van 'Car Pound Cops' volgen we weer het belangrijke werk van de politie en de medewerkers van de opslaglocaties. In Surrey wordt een man staande gehouden die gevaarlijk rijgedrag vertoont en in Northampton controleert de politieauto’s op onveilige mankementen. Ook andere voertuigen kunnen de klos zijn, merkt de eigenaresse van een elektrische step die ook in Engeland illegaal zijn. Ook haar step wordt in beslaggenomen, al zal zij hem niet meer terug kunnen krijgen.

'Car Pound Cops', vanaf zaterdag 21 december om 21.30 uur op Discovery.