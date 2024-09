Nieuw seizoen van 'Aussie Gold Hunters' op Discovery

Acht teams van onverschrokken Australische goudzoekers proberen het weer in een nieuw en zwaar seizoen van 'Aussie Gold Hunters'. Nu de goudprijs records blijft breken, ondernemen de goudzoekers steeds extremere acties om het te vinden.

Sommige deinzen er niet voor terug om dieper de Outback in te gaan om op maagdelijke gronden te zoeken naar het kostbare edelmetaal. Zoals Alan en Salty die met metaaldetectors zoeken waar bijna nog niemand heeft gezocht – hoewel ze ook op tinnen blikjes stuiten die wijzen op de aanwezigheid van eerdere ‘oldtimers’. Kunnen ze hun bescheiden doel van ¾ kilo halen?

The Old Devils pakken het een stuk groter aan met maar liefst twee ‘claims’ die ze tegelijk bewerken met grote machinerie en waarmee ze circa dertig kilo aan goud hopen te vinden. Toch menen Alex en Melanie dat ze beter het Phoenix-project kunnen sluiten om alles op de Fair Lady te zetten. Maar Paul wil de mijn nog niet opgeven.

Dan is er ook nog Neville Perry die vorig jaar een klomp van 200.000 dollar vond, maar ook vecht tegen terminale kanker. Hij wil zijn gebied daarom delen met zijn makker Brent, maar die twijfelt of de grond nog lucratief genoeg is. Ze besluiten een zeeftest te doen in het puin dat vorig jaar de megaklomp bevatte. Zit er nog meer goud in deze berg?

'Aussie Gold Hunters', vanaf vrijdag 27 september om 20.30 uur op Discovery.