Nieuw seizoen van 'Alaskan Bush People' te zien op Discovery

In het nieuwe seizoen van 'Alaskan Bush People' staat The Wolfpack voor de grootste uitdaging van hun leven: bij temperaturen onder het vriespunt moeten ze proberen om voor de lente hun droomhuis op de berg af te krijgen.

Deze cabin van twee verdiepingen moet het middelpunt worden van de grote ranch die ze aan het bouwen zijn en waarin elk kind zijn eigen onderkomen krijgt. Maar nu de fundering laat is begonnen, moeten ze met een immens vuur proberen de bevroren grond te ontdooien.

Terwijl het gezin hard werkt om zichzelf, hun dieren en hun belangrijkste infrastructuur te beschermen tegen de extreme vorst, is er ook warm nieuws als Gabe vader wordt en zijn eerste kind verwelkomt in de wildernis. Als kersverse vader groeit Gabe uit in zijn rol als beschermer van het gezin en leert hij paardrijden om het terrein te verkennen.

Bear worstelt ondertussen op zijn beurt met een verdrietige relatiebreuk en Noah bouwt heel inventief de eerste tractor-sneeuwploeg van het gezin. Ondertussen weet Bird haar vaardigheden in het bewerken van leer naar een heel nieuw niveau te tillen. Zo draagt iedereen zijn steentje bij voor het realiseren van een bloeiende homestead in de wildernis van het prachtige Alaska.

'Alaskan Bush People', vanaf zondag 3 oktober t/m zondag 12 december om 21.30 uur op Discovery.