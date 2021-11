Nieuw seizoen 'Sister Wives' vanaf woensdag te zien op TLC

Groeit het polygamische gezin van Kody en zijn vier 'Sister Wives' uit elkaar? Nadat ze al fysiek gescheiden leefden in afwachting van hun nieuwe nog te bouwen onderkomen, zorgt corona voor een verdere emotionele afstand.

Vanwege de strenge maatregelen mag alleen Kody op bezoek bij de verschillende huizen, maar ook dat zorgt voor conflicten aangezien sommige vrouwen het virus niet zo serieus nemen, terwijl andere er juist doodsbang voor zijn.

Bij Meri gaat hij al helemaal niet meer langs, waardoor de relatie tussen hen steeds afstandelijker wordt. Ondertussen denkt Christine erover om terug naar Utah te verhuizen, aangezien de strenge wet tegen polygamie daar een stuk soepeler is geworden. Ze krijgt de anderen niet aan boord, waardoor ze overweegt alleen te gaan. Valt het ooit zo hechte gezin nu definitief uiteen of geven ze het een nieuwe kans door hun bouwplannen op het bosrijke terrein in Flagstaff eindelijk door te zetten?

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen nemen ze een kijkje met een projectontwikkelaar en bespreken ze de indeling. Maar dat lijkt de kloof alleen maar groter te maken. Zeker als Kody zegt dat hij een huis voor zichzelf wil…

'Sister Wives', vanaf woensdag 1 december om 20.30 uur op TLC.