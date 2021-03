Nieuw op TLC: 'My Feet Are Killing Me'

De voet wordt wel het fundament van het lijf genoemd. Het draagt immers je hele lichaam tijdens het staan, lopen of rennen. Het is daarom belangrijk dat je voet in goede conditie is. Helaas heeft niet iedereen dat geluk.

Sommige mensen kampen met nare aandoeningen die er niet alleen eng en onaantrekkelijk uitzien, maar ook zorgen dat ze moeilijk kunnen staan of bewegen. In een nieuw seizoen van 'My Feet Are Killing Me' proberen podologen Dr. Ebonie Vincent en Dr. Brad Schaeffer deze uitzichtloze patiënten weer van hun voetproblemen af te helpen.

Zoals bij Sebastian Quinn die enorme bulten op zijn voeten heeft, waarvan dokters altijd dachten dat het wratten waren. Maar Dr. Vincent vindt het eerder lijken op een beroemd medisch geval van de 'Treeman of Indonesia', die door zijn aandoening helaas maar 45 jaar oud is geworden. Kan zij Sebastian redden voordat het voor hem ook te laat is? Ook de 25-jarige Carly heeft veel last van haar voeten die lijken op die van de Elephant Man. Carly kan niet langer dan vijftien minuten achtereen staan, tot de pijn ondraaglijk wordt. Erg lastig voor haar als professioneel chef. Kan Dr. Schaeffer haar van haar aandoening afhelpen, zodat ook zij weer letterlijk pijnvrij door het leven én de keuken kan lopen?

'My Feet Are Killing Me', vanaf donderdag 1 april om 21.30 uur bij TLC.