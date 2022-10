Nieuw leadership team voor Warner Bros. Discovery

Pierre Branco, General Manager van de regio Benelux, Frankrijk en Afrika bij Warner Bros. Discovery, heeft zijn nieuwe leadership team bekend gemaakt dat per direct actief is.

Pierre Branco: 'Het nieuwe leadership team zal samen met mij de volgende stappen zetten om onze nieuwe organisatie vorm te geven en daarbij is de focus en mindset ‘one company’. Ik ben ervan overtuigd dat we de content, merken, talenten en passie hebben om ons bedrijf nog verder te laten groeien en ons sterk te positioneren voor de toekomst in een competitieve en uitdagende regio die tevens vol kansen zit.'

Romain Carbonne is verantwoordelijk voor de Insights & Research teams in de gehele regio.

Guillaume Coffin leidt de Affiliate Sales, Ad Sales & Content Licensing teams in de gehele regio.

Yves Elalouf leidt de retail business voor de regio op het gebied van Home Entertainment (Video, Games & Digital) en Consumer Products.

Tatiana Lagewaard is verantwoordelijk voor Content & Programming voor General Entertainment (Movies & Series) en de factual merken in de regio, inclusief de lokale unscripted producties voor discovery+ en Discovery Networks.

Stephane Queneudec blijft verantwoordelijk voor de Franse Theatrical Local Production business en rapporteert aan Pierre Branco. Zij heeft een dubbelrol, aangezien ze ook het Content Licensing team managet waarbij ze rapporteert aan Guillaume Coffin.

Gregory Schuber is verantwoordelijk voor het Marketing & PR team. Marketing & PR teams voor General Entertainment, Factual merken en voor Content Licensing in de regio rapporteren nu aan Gregory.

Olivier Snanoudj zet zijn huidige rol voort als hoofd Theatrical Distribution voor Frankrijk en de Benelux.