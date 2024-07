Nickelodeon Kids' Choice Awards 2024 nemen je mee naar Bikinibroek voor het 25-jarige jubileum van 'Spongebob Squarepants'

Afgelopen zaterdag 13 juli vonden de Kids' Choice Awards 2024 plaats, een unieke show gepresenteerd vanuit Bikinibroek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 'Spongebob SquarePants'.

Het was een groot onderwaterfeest gekenmerkt door groen slijm, unieke graphics, hightech en augmented reality. Ook leverde het onvergetelijke momenten op zoals het optreden van The Kid Laroi en kwamen beroemdheden waaronder Timothée Chalamet, Billie Eilish en Margot Robbie langs. Deze en vele andere verrassingen zijn exclusief te zien op Nickelodeon morgen, woensdag 17 juli vanaf 16.30 uur.

De KCA 2024 werd gepresenteerd door SpongeBob SquarePants (ingesproken door Lex Passchiers) en Patrick Ster (ingesproken door Huub Dikstaal). De awardshow was voorzien van innovatieve graphics, geavanceerde motion capture en augmented reality. Ook waren er leuke samenwerkingen met beroemdheden, optredens van hedendaagse topsterren, spannende verrassingen die de favoriete tv-shows, films, muziek en meer van de fans onthulden, en natuurlijk de karakteristieke oranje Blimp-prijs.

De winnaars van de Kids’ Choice Awards 2024 voor Nederland en België in de categorieën ‘Favoriete ster Nederland’ en 'Favoriete ster België' worden op woensdag 17 juli om 18.00 op de socials van Nickelodeon bekendgemaakt. De zangeres, TikTokker en Instagram-beroemdheid Zoë Tauran; TikTok-, Instagram- en YouTube-sterren Maxime & Sophie, bekend om hun grappige sketches, en acteur, danser, zanger en presentator Buddy Vedder zijn de genomineerden uit Nederland. De voetbal-contentcreator Oussama Nacer, tv-ster Julie Vermeire, tv-presentator en acteur Sieg de Doncker, en presentatrice en actrice Stien Edlund zijn de genomineerden uit België.

Hoogtepunten van Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024 waren onder andere:

Een energiek openingsdansnummer met Paul Russell die zijn hit 'Lil Boo Thang' uitvoert tijdens een montage van alle shows, films, muziek en populaire internet sensaties van het jaar

Een optreden van The Kid LAROI met zijn hit 'Nights Like This', de gloednieuwe single 'Girls' en de knaller 'Stay', met een epische sliming als hoogtepunt

Atleet, ondernemer en cultureel icoon Serena Williams ontving de felbegeerde Legend Gold Blimp Award voor haar illustere carrière in de werelden van sport, mode, schoonheid en lifestyle. De prijs werd uitgereikt door Kelly Rowland

Een halftimeshow-moment met Jelly Roll, Heidi Klum en een fanfare, waarna Jelly Roll werd doordrenkt met Slime uit het rietje van de gigantische slushybeker op het podium

Een geanimeerde Dora the Explorer die het publiek in de moshpit besproeit met een tropische Slime-palmboom

Een verrassingssliming van Henry Golding, terwijl hij Post Malone aankondigt als winnaar van 'Favoriete Mannelijke Artiest'

Een exclusieve teaserclip van de CG-geanimeerde film Transformers One, gepresenteerd door castleden Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry en Keegan-Michael Key

Diepzeeduikers onthullen Jack Black als 'Favoriete Schurk', voordat hij wordt doordrenkt met Slime, wanneer hij een Oranje Blimp ontvangt in zijn brievenbus

Een sliming op het podium voor Reneé Rapp wanneer zij haar Oranje Blimp ontvangt voor 'Favoriete Doorbraakartiest'

SpongeBob en Patrick praten met een ander dynamisch duo, Kenan Thompson en Kel Mitchell, voordat ze de“Favoriete Film” winnen voor Good Burger 2

De eerste Nickelodeon Our World-award werd uitgereikt aan 14 laureaten en gekozen door de Nickelodeon Our World-coalitie van partners, in samenwerking met de Jefferson Awards, een programma van Multiplying Good

Uit de gigantische taart, die SpongeBob als verrassing kreeg voor zijn jubileum, werd de eerste meerkleurige slijmfinale ooit gespoten

Verschijningen van Nickelodeons iconische geanimeerde personages, waaronder de cast van PAW Patrol en Rock Paper Scissors, Lincoln Loud (Huize Herrie), Sandy Cheeks (SpongeBob SquarePants) en Dora (DORA)

De aanwezige beroemdheden zoals: Iain Armitage, MrBeast, Benny Blanco, Kylie Cantrall, Timothée Chalamet, Billie Eilish, Henry Golding, Mckenna Grace, DeAndre Hopkins, Montana Jordan, Ryan Kaji, Anna Kendrick, Post Malone, Shameik Moore, Rita Ora, Bella Poarch, Raegan Revord, Lexi Rivera, Margot Robbie, Olivia Rodrigo, Adam Sandler, Walker Scobell, Hannah Stocking, Heidi Klum, Jordan & Salish Matter en meer

Optredens van Nickelodeon-talenten: Wolfgang Schaeffer, Jahzir Bruno en Lexi Janicek van 'The Really Loud House'; Jack Griffo en Kira Kosarin van 'The Thundermans'; en Young Dylan van 'Tyler Perry’s Young Dylan'

Dit zijn de grootste winnaars van de Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2024:

TELEVISIE:

FAVORIET KINDERPROGRAMMA

Percy Jackson and The Olympians

FAVORIET FAMILIEPROGRAMMA

Young Sheldon

FAVORIETE REALITYSHOW

America’s Got Talent

FAVORIETE ANIMATIESHOW

SpongeBob SquarePants

FAVORIETE VROUWELIJKE TV-STER (KINDEREN)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Musical: The Series)

FAVORIETE MANNELIJKE TV-STER (KINDEREN)

Walker Scobell (Percy Jackson, Percy Jackson and The Olympians)

FAVORIETE VROUWELIJKE TV-STER (FAMILIE)

Miranda Cosgrove (Carly, iCarly)

FAVORIETE MANNELIJKE TV-STER (FAMILIE)

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young Sheldon)

FILM:

FAVORIETE FILM

Barbie

FAVORIETE FILMACTEUR

Timothée Chalamet (Willy Wonka, Wonka)

FAVORIETE FILMACTRICE

Margot Robbie (Barbie, Barbie)

FAVORIETE ANIMATIEFILM

Spider-Man: Across the Spider-Verse

FAVORIETE MANNELIJKE STEM UIT EEN ANIMATIEFILM

Adam Sandler (Leo, Leo)

FAVORIETE VROUWELIJKE STEM UIT EEN ANIMATIEFILM

Anna Kendrick (Poppy, Trolls Band Together)

FAVORIETE SCHURK

Jack Black (Bowser, The Super Mario Bros. Movie)

MUZIEK:

FAVORIETE VROUWELIJKE ARTIEST

Taylor Swift

FAVORIETE MANNELIJKE ARTIEST

Post Malone

FAVORIETE MUZIEKGROEP

Imagine Dragons

FAVORIET NUMMER

'What Was I Made For?'- Billie Eilish

FAVORIETE MUZIEKSAMENWERKING

'Barbie World'- Nicki Minaj and Ice Spice with Aqua

FAVORIETE DOORBRAAKARTIEST

Reneé Rapp

FAVORIET ALBUM

'GUTS'- Olivia Rodrigo

FAVORIETE INTERNATIONALE MUZIEKSTER

North America: Taylor Swift

FAVORIET KAARTJE VAN HET JAAR

Taylor Swift: The Eras Tour

FAVORIET VIRAL NUMMER

'Espresso'- Sabrina Carpenter

ANDERE CATEGORIEËN:

FAVORIETE MANNELIJKE MAKER

MrBeast

FAVORIETE VROUWELIJKE MAKER

Lexi Rivera

FAVORIETE GAMER

Kai Cenat

FAVORIETE SOCIAL MUZIEKSTER

Bella Poarch

FAVORIETE MAKERSFAMILIE

Jordan Matter/Salish Matter

FAVORIETE VROUWELIJKE SPORTSTER

Simone Biles

FAVORIETE MANNELIJKE SPORTSTER

Travis Kelce

FAVORIETE VIDEOGAME

Roblox