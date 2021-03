Nickelodeon is het nieuwe thuis van Pokémon

Pokémon fans opgelet! Nickelodeon is vanaf deze maand het officiële thuis van een van 's werelds meest populaire animatieseries ooit. Nederlandse en Belgische fans kunnen de komende tijd op Nickelodeon genieten van Pokémon marathons, filmmiddagen en zelfs exclusief kijken naar nieuwste afleveringen van de komende seizoenen.

Zorg dat je dit weekend niets hebt gepland, want Nickelodeon start het Pokémon seizoen op zaterdag 6 en zondag 7 maart met een uitgebreide marathon waarin alle afleveringen van het laatste seizoen, 'Pokémon de serie: Zon & Maan – Ultra Legendes', vanaf 's ochtends vroeg de gehele dag te zien zullen zijn.

Net na weer een geslaagde editie van de jaarlijkse World Pokémon Day afgelopen zaterdag, kondigt Nickelodeon vandaag aan dat de zender exclusief de immens populaire show zal gaan uitzenden in Nederland en België, startend met het laatste seizoen.

In 'Pokémon de serie: Zon & Maan – Ultra Legendes' heeft Ash drie van zijn vier grote beproevingen volbracht in de Alola regio en wachten er nieuwe avonturen op hem, terwijl hij en zijn klasgenoten nieuwe Z-Kristallen verwerven, nieuwe Pokémon vrienden maken, en leren hoe je kan Mantine surfen! In hun rol van Ultra Beschermers krijgen de Pokémon School leerlingen een belangrijke missie om de Wela Vulkaan te beschermen. Ash ontmoet een nieuwe rivaal, Hau, wiens Dartrix een flinke uitdaging vormt voor Rowlet. Zelfs de Rotom Dex krijgt een eigen avontuur wanneer onze helden naar de set gaan van zijn favoriete tv-programma! En de droom van professor Kukui om een Pokémon League in Alola te beginnen, zou wel eens waargemaakt kunnen worden...

Om de komst van Pokémon te vieren, zendt Nickelodeon tijdens het weekend van 6 en 7 maart het volledige 22e seizoen van de serie, 'Zon & Maan - Ultra Legendes', uit. Vanaf maandag 8 maart zijn er iedere schooldag om 16.00 uur twee afleveringen van ditzelfde seizoen te zien. Fans van de Pokémon films kunnen vanaf 31 maart iedere woensdagmiddag kijken naar een van de iconische films uit de franchise. Het 23e seizoen, 'Pokémon Journeys: The Series', waarin Ash en Pikachu de wereld willen verkennen, wordt vanaf 19 april exclusief uitgezonden op Nickelodeon.