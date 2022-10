Netflix verlengt 'Heartbreak High' met tweede seizoen

School is officieel begonnen, want Netflix opent wederom de deuren van 'Heartbreak High' en kondigt een tweede seizoen aan. Voor het nieuwe seizoen van 'Heartbreak High' komen cast en makers samen in Sydney (Gadigal, Dharug, Dharawal en Ku-ring-gai land) Australië, waar de opnames binnenkort van start gaan.

De productie ligt weer in handen van de Nederlandse producent NewBe en Fremantle Australia.

'Heartbreak High' is een remake van iconische Australische televisieserie uit de jaren '90. De serie ging op 14 september 2022 in première op Netflix en stond maar liefst:

- Vijf weken in de top 10 van best bekeken Australische series op Netflix.

- Drie weken in de wereldwijde top 10 van best bekeken series op Netflix (op plek #6, #5, #8, met meer dan 42.6 miljoen kijkuren in drie weken).

- In de top 10 van best bekeken series op Netflix in meer dan 43 verschillende landen, waaronder de VS, Europa, Afrika en Azië.

- #heartbreakhigh ontplofte op TikTok en werd meer dan 300 miljoen keer bekeken.

Over Heartbreak High - seizoen 1

Een onthulling zorgt ervoor dat Amerie plots wordt buitengesloten en veroorzaakt een mysterieuze en openlijke breuk tussen haar en haar beste vriendin Harper. Met haar nieuwe vrienden - buitenbeentjes Quinni en Darren - doet Amerie er alles aan om haar reputatie te herstellen, terwijl ze haar weg probeert te vinden in een wereld van liefde, seks en een gebroken hart.

You're enrolled for Season 2. #HeartbreakHigh