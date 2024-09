Netflix start opnames 'Bridgerton' seizoen 4 met een betoverend nieuw decor

De opnames van het vierde seizoen van 'Bridgerton' zijn van start gegaan. Netflix en Shondaland kondigen ook nieuwe castleden aan: Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Isabella Wei (Posy Li), Emma Naomi (Alice Mondrich) en Hugh Sachs (Brimsley).

Het vierde seizoen draait om de free-spirited tweede zoon, Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Ondanks dat zowel zijn oudere als jongere broers inmiddels getrouwd zijn, is Benedict terughoudend in de liefde. Dat verandert echter wanneer hij de mysterieuze ‘Lady in Silver’, Sophie Baek, (Yerin Ha) ontmoet tijdens het extravagante gemaskerde bal van zijn moeder.

Dit seizoen worden er voor 'Bridgerton' opnames gemaakt bij Shepperton Studios, waar replica's van Georgische en Regency-architectuur zijn gebouwd, zoals huizen, gebouwen en Mayfair Street. Na acht maanden werk belooft de sfeer van de serie nog authentieker en betoverender te worden, waardoor kijkers volledig worden ondergedompeld in de rijkdom van het Regency-tijdperk. De set is ontworpen door productieontwerper Alison Gartshore, in samenwerking met Supervising Art Director Antony Cartlidge en Art Director Adam David Grant. Het decor beslaat zo'n twee hectare van het Netflix-terrein in Shepperton en markeert een nieuw hoofdstuk voor de serie.

Over de nieuwe cast:

Katie Leung (she/her) ('The Peripheral') is Lady Araminta Gun. Araminta is twee keer getrouwd en twee keer weduwe geworden. Dit seizoen debuteren haar twee dochters op de huwelijksmarkt, en ze voelt de druk om minstens één van hen naar het altaar te brengen. Araminta is stijlvol, scherpzinnig en direct, en kan slecht tegen alles – of iedereen – dat haar positie bij de elite bedreigt,

Michelle Mao (she/her) ('A Big Bold Beautiful Journey') is Rosamund Li, de oudste dochter van Araminta en haar meest waardevolle bezit. Ze is knap, ijdel en doet er alles aan om haar moeder tevreden te stellen. Dit seizoen richt Rosamund haar pijlen op Benedict Bridgerton, en is ze vastbesloten te krijgen wat ze wil.

Isabella Wei (she/her) ('1899') is Posy Li, de jongere en veel vriendelijkere zus van Rosamund. Ook zij maakt dit jaar haar debuut, maar haar moeder heeft nauwelijks aandacht voor haar.

Posy's spraakzame en iets te vriendelijke aard zorgt er vaak voor dat ze zichzelf in de problemen brengt.

Emma Naomi (Alice Mondrich) en Hugh Sachs (Brimsley) zijn dit seizoen ook toegevoegd aan de hoofdcast.

Volledige cast

Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Yerin Ha (Sophie Baek), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Victor Alli (Lord John Stirling), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Julie Andrews (Lady Whistledown), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Masali Baduza (Michaela Stirling), Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton), Hannah Dodd (Francesca Stirling), Daniel Francis (Lord Marcus Anderson), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Michelle Mao (Rosamund Li), Isabella Wei (Posy Li). Emma Naomi (Alice Mondrich) en Hugh Sachs (Brimsley).

Over de 'Bridgerton'-reeks

'Bridgerton' veroverde wereldwijd de harten van kijkers toen Netflix en Shondaland in 2020 de serie lanceerden. Alle drie de seizoenen zijn immens populair op Netflix, en de geliefde prequel, 'Queen Charlotte: A Bridgerton Story', stond lange tijd bovenaan de Global Top 10. De serie heeft inmiddels een grote, wereldwijde fanbase. Fans delen hun liefde voor de serie via memes, muziek, boeken, mode en interieur, waardoor de serie steeds nieuwe trends zet. Live-events zoals 'The Queen's Ball: A Bridgerton Experience' en een groeiend aanbod van merchandise hebben van Bridgerton een gewild lifestylemerk gemaakt. Nu de opnames voor het vierde seizoen zijn begonnen, is er weer voldoende nieuws voor fans om zich zowel op als naast het scherm in de wereld van Bridgerton te duiken.