Netflix onthult releasedatum van 'The Sandman'

Netflix onthult de officiële teaser trailer van 'The Sandman'. Daarnaast wordt bekendgemaakt dat Mark Hamill zich bij de cast voegt en de stem van het geliefde personage Merv Pumpkinhead inspreekt.

De tiendelige serie, gebaseerd op de award-winnende DC comic serie geschreven door Neil Gaiman, is vanaf 5 augustus wereldwijd en exclusief te zien op Netflix.

Over 'The Sandman'

Wanneer 'The Sandman', alias Dream (Tom Sturridge) - het machtige kosmische wezen dat al onze dromen beheerst - onverwacht gevangen wordt genomen en pas ruim een eeuw later weer vrijkomt, moet hij door verschillende werelden en tijdlijnen reizen om de chaos die zijn afwezigheid heeft veroorzaakt te herstellen.

'The Sandman' is een rijke, karakter-gedreven mix van mythe en donkere fantasie waarbij we in tien epische afleveringen de vele avonturen van Dream volgen. De serie is ontwikkeld door Gaiman, showrunner Allan Heinberg en David S. Goyer en wordt geproduceerd in samenwerking met Warner Bros. Television. De cast bestaat verder uit Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Vivienne Acheampong, Gwendoline Christie, Charles Dance, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Donna Preston, Vanesu Samunyai (voorheen bekend als "Kyo Ra"), John Cameron Mitchell, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar, Joely Richardson, Niamh Walsh, Sandra James-Young en Razane Jammal.

'The Sandman' is vanaf 5 augustus exclusief te zien op Netflix.