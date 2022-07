Netflix onthult officiële trailer van 'The Sandman'

Netflix onthult officiŽle trailer van 'The Sandman'

Netflix heeft de officiŽle trailer van 'The Sandman' onthuld tijdens een live panel op San Diego Comic Con. Wanneer we onze ogen sluiten is er een wereld die op ons wacht, een wereld vol dromen. Hier geeft The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), vorm aan al onze diepliggende angsten en fantasieŽn.