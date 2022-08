Netflix lanceert teaser trailer van 'Wednesday'

Netflix lanceerde de teaser trailer van 'Wednesday', een bovennatuurlijk spannende nieuwe serie van Tim Burton met Jenna Ortega in de hoofdrol. 'Wednesday' verschijnt dit najaar op Netflix.

In 'Wednesday' volgen we de schooljaren van de 16-jarige Wednesday Addams aan de Nevermore Academy terwijl ze haar paranormale gaven onder de knie probeert te krijgen. Daarnaast probeert ze een gruwelijke seriemoordenaar tegen te houden die haar stad terroriseert en is ze bezig met het oplossen van een moordmysterie waarbij haar ouders 25 jaar geleden betrokken waren. En dat alles terwijl ze ook nog haar nieuwe en ingewikkelde relaties op Nevermore moet onderhouden.

Cast: Jenna Ortega (Wednesday Addams), Gwendoline Christie (Principal Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott), Christina Ricci (Marilyn Thornhill), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams) en Isaac Ordonez (Pugsley Addams)

Regisseur en uitvoerend producent: Tim Burton

Showrunners, uitvoerend producenten en scenarioschrijvers: Alfred Gough en Miles Millar

Uitvoerend producenten: Steve Stark, Andrew Mittman (1.21 Entertainment), Kevin Miserocchi (Tee and Charles Addams Foundation), Kayla Alpert, Jonathan Glickman (Glickmania), Gail Berman, Tommy Harper en Kevin Lafferty

'Wednesday' verschijnt dit najaar op Netflix.