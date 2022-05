Netflix lanceert teaser trailer van 'Money Heist: Korea - Joint Economic Area'

Korea staat aan de vooravond van de eenwording en Noord- en Zuid-Korea drukken een Eenheidsmunt als basis voor de opbouw van een stabiele gezamenlijke economie. Maar in tegenstelling tot de verwachtingen van de mensen zorgt de gemeenschappelijke munt er enkel voor dat de rijken rijker worden, wat leidt tot grote ongelijkheid.

Een groep dieven, waaronder Tokyo, een ex-soldaat uit het Noorden, verenigt zich tegen deze oneerlijke wereld. Onder leiding van een meesterbrein dat bekend staat als 'De Professor' bedenkt de bende een plan voor een overval als nooit tevoren: het stelen van geld dat nog niet bestaat. Echter staan een gezamenlijke task force, geleid door de Zuid-Koreaanse onderhandelingsspecialist Seon Woojn, een Noord-Koreaanse agent genaamd Cha Moohyu, epische mind games en tijd hen in de weg.

'De thema's van een gemeenschappelijke munt en een munt gebouwd in de Joint Security Area (die Noord- en Zuid-Korea vandaag verdeelt) zijn de rode draad door de serie, die de Koreaanse smaak en opwinding toevoegt aan het originele verhaal', zegt schrijver Ryu Yong-jae.

In de teaser trailer zien we de personages - De Professor gespeeld door Yoo ji-tae, Tokyo gespeeld door Jung Jong-seo en Berlijn gespeeld door Park Hae-soo van Squid Game - voor het eerst in actie. De iconische rode jumpsuits met traditionele Hahoe maskers wakkeren de spanning des te meer aan.

Geregisseerd door: Kim Hong-sun

Geschreven door: Ryu Yong-jae, Kim Hwan-chae en Choe Sung-jun

Cast: Yoo Ji-tae (Professor), Kim Yunjin (Seon Woojin), Park Hae-soo (Berlin), Jun Jong-seo (Tokyo), Lee Won-jong (Moscow), Park Myung-hoon (Cho Youngmin), Kim Sung-o (Cha Moohyuk), Kim Ji-hun (Denver), Jang Yoon-ju (Nairobi), Lee Joobeen (Yun Misun), Lee Hyun-woo (Rio), Kim Ji-hoon (Helsinki) en Lee Kyu-ho (Oslo)

Geproduceerd door: BH Entertainment en Zium Content

'Money Heist: Korea - Joint Economic Area Part 1' is vanaf 24 juni wereldwijd en exclusief te zien op Netflix.