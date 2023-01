Netflix deelt trailer van 'YOU', seizoen 4

Netflix deelt de eerste beelden van het vierde seizoen van 'YOU', waarin Penn Badgley weer in de huid kruipt van moordenaar Joe Goldberg.

Met een nieuwe identiteit start Joe een nieuw leven aan de andere kant van het water.

Over 'YOU' seizoen 4

Nadat zijn oude leven in vlammen is opgegaan, vlucht Joe Goldberg naar Europa om aan zijn 'rommelige' verleden te ontsnappen, een nieuwe identiteit aan te nemen en, natuurlijk, de ware liefde na te jagen. Maar al snel bevindt Joe zich in een vreemde rol van onwillige detective wanneer hij ontdekt dat hij niet de enige moordenaar in Londen is. Nu hangt zijn toekomst af van het identificeren en het stoppen van de persoon die het gemunt heeft op zijn nieuwe vriendengroep van uber-rijke socialites…

Cast: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Ed Speleers, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Niccy Lin, Aidan Cheng, Brad Alexander, Ozioma Whenu, Eve Austin.

'YOU', seizoen 4 deel 1 is vanaf 9 februari exclusief te zien op Netflix.