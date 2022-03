Netflix deelt eerste beelden van Nederlandse Original serie 'Dirty Lines'

Netflix deelt de eerste beelden van de nieuwe Nederlandse Original serie 'Dirty Lines'. De zesdelige serie over de opkomst van de sekslijnen in Amsterdam brengt ons terug naar de jaren '80, naar de hoogtijdagen van de RoXY en het vrije leven vol drugs, seks en muziek.

De hoofdrollen worden vertolkt door Joy Delima, Minne Koole, Chris Peters, Charlie Chan Dagelet, Abbey Hoes en Benja Bruijning. Daarnaast schitteren Julia Akkermans, Yari van der Linden, Joes Brauers, André Dongelmans, Ayla Çekin Satijn, Laura Bakker, Pip Lieke Lucas, Casper Nusselder, Manoushka Zeegelaar Breeveld en Eric van Sauers in 'Dirty Lines', de eerste Nederlandse drama comedyserie op Netflix.

'Dirty Lines'

Het verhaal van 'Dirty Lines' begint anno 1987 in Amsterdam, een tijd waarin de Nederlandse samenleving snel veranderde. Psychologiestudente Marly Salomon (Joy Delima) start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch. Het telecombedrijf, opgericht door de broers Frank (Minne Koole) en Ramon Stigter (Chris Peters), is Europa’s eerste onderneming in sekslijnen. Binnen no-time verdienen Frank en Ramon geld als water en wordt Marly volledig meegezogen in deze wilde en snelle transformatie.

De laatste jaren van de Koude Oorlog gaven hoop en inspireerden een nieuwe generatie om het leven uitbundig te vieren. Amsterdam werd het epicentrum van deze culturele revolutie waarin housemuziek en de nieuwe liefdesdrug XTC werden geïntroduceerd. De sekslijnen boden een nieuwe manier om anoniem seks te ervaren, waardoor niet alleen de moraal van de consumenten, maar bovenal dat van hun bedenkers voorgoed veranderde.

'Dirty Lines' is geproduceerd door Fiction Valley en geschreven door Pieter Bart Korthuis ('Penoza', 'Vechtershart'), Franky Ribbens, Tijs van Marle en Lotte Tabbers. Pieter Bart Korthuis was samen met Tomas Kaan en Anna van der Heide ook verantwoordelijk voor de regie.

'Dirty Lines' is de eerste Nederlandse Original die dit jaar wordt uitgebracht op Netflix. Later dit jaar volgen nog meer Nederlandse Netflix producties, waaronder de romantische film 'F*ck de Liefde 2' en de actiethriller 'The Takeover'.

'Dirty Lines' is vanaf 8 april exclusief en wereldwijd te zien op Netflix.