Netflix breidt aanbod realityshows fors uit

Netflix maakte bekend het aanbod realityshows fors uit te breiden en introduceert een reeks nieuwe en terugkerende non-scripted series voor kijkers over de hele wereld.

Het Netflix Reality Universe voegt favorieten toe op het gebied van onder meer romantiek, muziek, vastgoed en spel.

'Opnieuw biedt Netflix een ongeëvenaarde diversiteit aan non-scripted shows met gedurfde formats en boeiende verhalen om leden over de hele wereld te vermaken', zegt Jeff Gaspin, VP of Unscripted Series bij Netflix.

'We hebben met 'Too Hot to Handle: Love is a Game', 'Too Hot to Handle 2', en 'Netflix Stories: Love is Blind' gezien hoeveel van onze leden van Netflix Reality houden, hun eigen keuzes maken en hun eigen verhaal creëren', zegt Leanne Loombe, VP of External Games bij Netflix. 'Het uitbreiden van de wereld van populaire Netflix series en films is onze grootste kans op het gebied van games en nu kunnen leden dit jaar nog eens genieten van vier nieuwe games gebaseerd op hun favoriete non-scripted series.'

Nieuwe shows

'Selling the City' is de nieuwste toevoeging aan de 'Selling' franchise.

Van de makers van 'Selling Sunset' en 'Selling the OC' komt 'Selling the City'. De nieuwe serie volgt een dynamische groep van no-nonsense, kick-ass makelaars bij Douglas Elliman die zich een weg banen door de meedogenloze wereld van luxe vastgoed in New York. Van hevige concurrentie tot snelle carrières en persoonlijke drama’s; 'Selling the City' belooft alle sensatie te leveren tegen het adembenemende decor van het luxe vastgoedlandschap van de wereldstad.

De opnames beginnen dit voorjaar. De cast wordt later bekendgemaakt.

'Building the Band' probeert de volgende grote muziekgroep te ontdekken zonder dat de bandleden elkaar eerst persoonlijk ontmoeten.

'Building the Band' brengt 50 getalenteerde zangers samen in een unieke wedstrijd waar het bouwen van de perfecte band draait om chemie. De zangers hebben de volledige regie als ze hun eigen band proberen te vormen zonder elkaar van tevoren te zien. Het enige waar ze op kunnen vertrouwen is muzieksmaak, connectie, chemie en track record. Wat gebeurt er als de band elkaar eindelijk ontmoet en… uiterlijk, choreografie en stijl om de hoek komen kijken?

Fantastische optredens, ongekend drama en één groot doel: de volgende geweldige muziekgroep vinden.

De hosts worden op een later moment bekendgemaakt.

'Battle Camp' (w/t) verenigt sterren uit het Netflix Reality Universe

In 'Battle Camp' (w/t) zien we de grootste sterren uit verschillende Netflix reality- en docuseries terug om de ultieme fysieke en mentale competitie aan te gaan. Een gigantisch draaiend rad beslist wie blijft en wie het spel moet verlaten. Om je naam van het rad te houden, moeten de favorieten van fans onverslaanbaar zijn in uitdagende situaties, onverwoestbaar bij zware straffen en, last but certainly not least, niet verdacht zijn in het kamp, want iedereen heeft een stem. De speler die voor alle drie slaagt, wordt de ultieme Netflix-realitydeelnemer en neemt het prijzengeld van $250,000 mee naar huis.

De host en cast worden op een later moment bekendgemaakt.

'Million Dollar Secret' (w/t) geeft een nieuwe kijk op competitie wanneer één miljoen dollar op het spel staat (recent aangekondigd).

De prijs van een miljoen dollar wordt meteen aan het begin van de eerste aflevering gewonnen door een van de 12 spelers. Nu moeten de anderen hem opjagen - schakel de miljonair uit en het geld gaat naar iemand anders. Wanneer slaan ze toe? Te vroeg en ze worden zelf het doelwit; te laat en ze vissen naast het geld. Ondertussen kan de miljonair proberen zich van het geld te ontdoen als het te heet onder de voeten wordt. Dit is een spel van strategie en bondjes sluiten en waar het eten of gegeten worden is.

Peter Serafinowicz is de host, de cast wordt op een later moment bekendgemaakt.

'Owning Manhattan' (recent aangekondigd).

Releasedatum: 28 juni, 2024

De nieuwe Netflix-realityserie 'Owning Manhattan' geeft een kijkje in het glamoureuze, met adrenaline gevulde universum van high-stakes vastgoed in New York City. Niks houdt de wereldberoemde makelaar en CEO Ryan Serhant tegen als hij zijn imperium opbouwt en achter de meest exclusieve listings in de stad aan gaat. En daarin is hij niet alleen: hij leidt een ambitieuze groep makelaars op om het #1 makelaarskantoor ter wereld te worden.

'Love Is Blind: UK' (recent aangekondigd).

Releasedatum: augustus 2024

Britse singles die geliefd willen worden om wie ze zijn, hebben zich ingeschreven voor een minder traditionele benadering van modern daten en zullen iemand kiezen om mee te trouwen zonder hem of haar ooit ontmoet te hebben. Gedurende een aantal weken gaan de pas verloofde stellen samenwonen, plannen ze hun bruiloft en ontdekken ze of hun fysieke band overeenkomt met hun sterke emotionele band die ze in de pods hebben opgebouwd. En dan breekt de trouwdag aan: zullen realiteit en externe factoren hen uit elkaar drijven, of trouwen ze met de persoon op wie ze blind verliefd werden?

'The Love is Blind'-franchise blijft niet alleen in de wereldwijde top-10 van Netflix staan, maar breidt ook wereldwijd uit en wordt gelokaliseerd in andere landen zoals Brazilië, Japan, Zweden en nu ook het Verenigd Koninkrijk.

Terugkerende favorieten

'The Mole' keert terug met een tweede seizoen dat in première gaat op 28 juni 2024 en heeft Ari Shapiro als nieuwe presentator. In de spelshow, die bestaat uit tien afleveringen, strijden twaalf spelers samen in opdrachten om geld te verzamelen voor de pot die slechts één van hen aan het einde zal winnen. Onder de spelers is één persoon in het geheim aangewezen als 'de mol' en heeft de taak om de inspanningen van de groep te saboteren. Uiteindelijk zal één speler de concurrentie verslaan en de mol ontmaskeren om de prijzenpot te winnen.

'Too Hot to Handle', de serie die hitsige singles wil helpen om diepere emotionele connecties te maken en veel geld te winnen, is terug in juli 2024. Voor de allereerste keer denken de nymfo’s te weten waar ze voor getekend hebben, maar de retraite leidster LANA heeft wat trucjes achter de hand met een nieuwe prijs, nieuwe wendingen en een aantal oude, bekende gezichten. En dat is nog niet alles… S6 introduceert een nieuwe sidekick ‘BAD LANA’ die gegarandeerd voor problemen zal zorgen. Ook deze serie is gelokaliseerd in andere landen zoals Duitsland en Brazilië.

'Perfect Match' is Netflix’ eerste show waarin castleden van alle non-scripted-series samenkomen in een compleet nieuwe serie om liefde te vinden. Na vijf weken op rij in de Netflix Global Top 10 TV te hebben gestaan met seizoen 1, warmt 'Perfect Match' zich op voor seizoen 2 dat op 7 juni 2024 in première gaat.

'The Ultimatum: Marry or Move On' keert in december terug voor een derde seizoen.

Releasedatum: december 2024

Zes stellen, op de rand van het huwelijk. De ene partner is klaar om te trouwen, de ander is daar nog niet zo zeker van. Er wordt een ultimatum gesteld: over iets meer dan acht weken moeten ze trouwen, of verder gaan zonder elkaar. In de tussentijd kiest elk een nieuwe potentiële partner uit van de andere koppels om een indruk te krijgen van een mogelijk totaal verschillend toekomst.

Zowel seizoen 1 als 2 stonden Netflix Global Top 10 TV met gelokaliseerde versies in Frankrijk en Zuid-Afrika die eerder dit jaar in première gingen.

Hosts: Nick en Vanessa Lachey

'The Ultimatum: Queer Love' is terug voor seizoen 2.

In het tweede seizoen van 'The Ultimatum: Queer Love' staan zes nieuwe koppels, bestaande uit vrouwen en non-binaire mensen, op een kruispunt in hun relatie. De ene partner is klaar om in het huwelijksbootje te stappen, de ander heeft nog twijfels. Er wordt een ultimatum gesteld. In iets meer dan acht weken zal elk koppel dan wel trouwen of eruit stappen, nadat ze elk een nieuwe potentiële partner hebben gekozen om een indruk te krijgen van een mogelijk compleet andere toekomst.

Deze titels bouwen voort op Netflix’ algehele succesvolle non-scripted aanbod dat ook bestaat uit: 'Squid Game: The Challenge', 'Love Is Blind', 'Selling Sunset', 'Selling the OC', 'Perfect Match', 'Rhythm & Flow', 'Is It Cake', 'Love on the Spectrum', 'The Trust', 'The Circle', 'Temptation Island' (coming soon) en nog veel meer.

Nieuwe games

Met bijna 100 games inbegrepen bij alle Netflix-abonnementen, worden er dit jaar nog eens vier nieuwe interactieve fictie games toegevoegd: 'Netflix Stories: Perfect Match', 'Too Hot to Handle 3', 'The Ultimatum: Choices' en 'Netflix Stories: Selling Sunset'. Elke game wordt tegelijk met het nieuwe seizoen van de desbetreffende serie gelanceerd.

'Netflix Stories: Perfect Match' (6 juni, 2024)

'Netflix Stories: Perfect Match' is een nieuw spel dat spelers meeneemt naar het nieuwe seizoen van de show. Spelers gaan in de villa op zoek naar liefde, maar als iemand uit hun verleden op de eerste avond verschijnt, moeten ze beslissen of ze voor iets nieuws gaan of onderzoeken wat had kunnen zijn. Gastheer Nick Lachey doet mee als in-game host.

'Too Hot to Handle 3' (18 juli, 2024)

Netflix realityster Chloe Veitch keert terug naar het resort om deelnemers (waaronder jij) te helpen met workshops om daten en romantiek aan te moedigen - of om de drama te voeden. Flirt met singles, raak verstrikt in liefdesdriehoeken en maak beslissingen die blijvende gevolgen kunnen hebben voor je datingleven.

'The Ultimatum: Choices' (september 2024)

In 'The Ultimatum: Choices' kruipen spelers in de huid van een deelnemer aan de show die moet beslissen om met hun huidige partner te trouwen of de liefde te zoeken bij een nieuwe partner. Netflix Reality Universe-ster Chloe Veitch ('Too Hot to Handle', 'Perfect Match') is de presentatrice van de show en begeleidt spelers bij het maken van keuzes die voor drama zorgen, betekenisvolle relaties opbouwen en driehoeksverhoudingen vormen.

'Netflix Stories: Selling Sunset' (najaar 2024)

Heb jij het in je om bij de Oppenheim Group te werken? In dit spel zijn de spelers de nieuwste makelaars bij LA’s luxe makelaardij en moeten ze zich een weg naar de top zien te verkopen om kans te maken op een Bel Air-listing van $100 miljoen. Maar om te bewijzen dat ze de beste makelaar zijn, moeten ze het hoofd bieden aan rijke klanten, kantoordrama en een nieuwe makelaar die hen ten val wil brengen.