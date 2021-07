Netflix blikt vooruit op seizoen 2 van 'Sky Rojo'

Het langverwachte tweede seizoen van 'Sky Rojo' is vanaf 23 juli te zien op Netflix. Vorig seizoen ontsnapten onze hoofdpersonages aan allerlei gevaren in een poging om koste wat kost in leven te blijven.

Dit seizoen worden de rollen echter omgedraaid en gaan de meisjes achter Romeo, Moisés and Christian aan. Een korte terug- en vooruitblik:

CORAL (Verónica Sánchez)

Aan het einde van het eerste seizoen zagen we Coral wanhopig vechten om Romeo in leven te houden in Club Las Novias. In het nieuwe seizoen gaat haar zelfdestructiviteit nog een stukje verder. Ze zint op wraak op Romeo met een alles-of-niets plan dat ze niet gaat overleven als ze het niet goed uitvoert. Gelukkig heeft ze Wendy en Gina aan haar zijde.

ROMEO (Asier Etxeandia)

In de nieuwe afleveringen zien we hoe Romeo blijft zoeken naar de meisjes, vooral naar Coral, door wie hij steeds meer geobsedeerd raakt. Ondertussen besluiten Christian en Moisés zich van hem los te maken, maar Romeo zet alles op alles om zijn ‘familie’ bij elkaar te houden, zelfs als daar geweld voor nodig is.

MOISÉS (Miguel Ángel Silvestre)

In het tweede seizoen blijft Moisés twijfelen over zijn bestaan als crimineel. Hij blijft de meisjes achtervolgen, maar wordt verscheurd door zijn loyaliteit aan Romeo, aan wie hij alles te danken heeft, en door zijn gevoelens voor Coral, die zijn plannen in de war schopt en zijn leven op zijn kop zet.

WENDY (Lali Espósito)

Wendy heeft tomeloze energie. Aan het einde van het eerste seizoen blijkt ze ernstig gewond. In dit seizoen zweeft ze tussen leven en dood, maar blijft ze vechten voor een toekomst voor zichzelf en haar vrienden. Vastbesloten om wraak te nemen op haar pooiers probeert ze de woede en haat los te laten die voortkomen uit de pijn die anderen haar hebben aangedaan.

GINA (Yany Prado)

Gina is nog steeds de meest pure en onschuldige van de drie vriendinnen, al zien we haar dit seizoen de touwtjes wat meer in handen nemen en besluitvaardiger worden. Zelfs tijdens de slechtste momenten blijft ze positief en gaat ze zonder twijfel akkoord met het wraakplan, klaar om tot het einde bij Coral en Wendy te blijven.

CHRISTIAN (Enric Auquer)

Christian is en blijft een tikkende tijdbom, niet in staat zijn impulsen te beheersen. We zien zijn meest agressieve en onmenselijke kant, maar zien hem ook op zijn kwetsbaarst wanneer hij zijn leven in twijfel begint te trekken en een uitweg zoekt, ver weg van de club. Het is echter niet zo eenvoudig om het verleden achter je te laten als je al je hele leven een crimineel bent.