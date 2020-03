'Neighbours' is jarig en viert dat met een huwelijk

Dit jaar bestaat de populaire Australische soap 'Neighbours' 35 jaar en dat laten de makers niet onopgemerkt voorbij gaan. Ze pakken namelijk uit met een primeur; voor het eerst krijgen de kijkers een lesbisch huwelijk te zien.

Voor dat huwelijk maakt niemand minder dan Sky Mangel, gespeeld door Stephanie McIntosh, na 13 jaar haar comeback in de soap. Nadat ze buiten beeld haar man verliet, trouwt ze nu met Lana (Bridget Neval). Sky en Mangel kennen elkaar van de middelbare school en in 2004 waren ze verantwoordelijk voor de eerste lesbische kus in 'Neighbours'. Toen bleef het enkel bij een kus, maar nu stappen ze dus in het huwelijksbootje.



Bron: Het Nieuwsblad