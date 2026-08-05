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Dit is de tussenstand voor de 4e kwalificatieronde van de Gouden Televizier-Ring 2026

woensdag 5 augustus 2026
© Televizier 2020

De vierde kwalificatieronde én de streamingronde van de Gouden Televizier-Ring 2026 zijn inmiddels een week onderweg. Vandaag maken we bekend welke tien tv-programma's en welke streamingtitels favoriet zijn onder de Nederlandse tv-kijker.

De titels staan op alfabetische volgorde.


TV-programma's:
B&B Vol Liefde (RTL4)
Carrie op Vrijdag (Omroep MAX)
Dag & Nacht (AVROTROS)
De Avondetappe (NOS)
De Erfgenaam (RTL4)
Het Echte Leven in de Dierentuin (NTR)
Het Perfecte Plaatje op Reis (RTL4)
Kopen Zonder Kijken (RTL4)
Schiphol Airport (RTL5)
Stars on Stage (RTL4)

Streamingtitels:
De Grannies van Amsterdam (NPO Start (Omroep MAX))
De Verloskundigen (NPO Start (KRO-NCRV))
Dertigers (NPO Start (BNNVARA))
Echte Gooische Moeders (Videoland)
Haantjes (Netflix)
Het Gouden Uur (NPO Start (AVROTROS))
Het Jachtseizoen: Most Wanted (Videoland)
LOL: Last One Laughing Netherlands (Prime Video)
Máxima (Videoland)
Onze Man bij de Vijand (Videoland)

Vierde kwalificatieronde
Deze kwalificatieronde is van groot belang, omdat dit de laatste mogelijkheid is voor programma’s om zich te plaatsen voor de nominatieronde van de Gouden Televizier-Ring 2026. Alleen tv-programma’s die tussen 1 mei en 31 juli 2026 minimaal twee keer zijn uitgezonden en aan de overige reglementen voldoen, komen in aanmerking voor kwalificatie. Er kunnen zich nog vijf tv-programma's plaatsen voor de nominatieronde.

Voor streamingtitels geldt dat ze tussen 1 augustus 2025 en 31 juli 2026 beschikbaar moeten zijn geweest op een Nederlandse streamingdienst. De volledige reglementen zijn hier te vinden. Ook gaan er vijf streamingtitels door naar de nominatieronde.

Verkiezing
Stemmen is nog mogelijk tot woensdag 12 augustus 2026. Die dag wordt bekendgemaakt welke vijf tv-programma's en welke vijf streamingtitels zich uiteindelijk hebben gekwalificeerd.

Wildcards
Op dinsdag 11 augustus worden de vijf wildcards voor de Televizier-Ring Online-videoserie bekendgemaakt en op donderdag 13 augustus maakt de organisatie van de Gouden Televizier-Ring verkiezing de vijf wildcards voor de Gouden Televizier-Ring bekend.

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Wanneer documentairemaker Zoe hoort dat haar jeugdvriend Kaz gekozen heeft voor een traditioneel gearrangeerd huwelijk, besluit ze hier een documentaire over te maken. Gaandeweg slaan de twijfels toe.

'What's Love Got to Do with It?', film uit, 2022 met oa. Emma Thompson, om 20.35 uur op Play Fictie.

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