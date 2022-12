'My 600-lb Life: Where Are They Now?' terug op Discovery

In de afgelopen 14 jaar zijn in het programma 'My 600-lb Life' 112 personen voorbijgekomen die in totaal meer dan 10.000 kilogram zijn kwijtgeraakt. Maar gewicht verliezen door een operatie is de eerste stap, op gewicht blijven een tweede veel moeilijkere.

Uit onderzoek blijkt dat slechts 5% van de mensen met een maagverkleiningsoperatie het daarna weet vol te houden, de rest valt helaas terug. Bij Holly in het nieuwe seizoen van 'My 600-lb Life: Where Are They Now?' liggen de kansen zelfs nog lager. Ze staat inmiddels voor haar tweede operatie, omdat ze na de eerste keer toch weer aankwam. Dr. Nowzaradan wil haar best helpen, maar weet ook dat kans op blijvend succes na een tweede operatie rond de 1% schommelt. Toch is Holly vastbesloten dat ze nu gaat slagen. Een huwelijk met haar vriend Ray in het vooruitzicht moet haar de extra motivatie geven. Voor Lashanta gaat het een stuk lastiger. Zij wacht al meer dan een jaar op een operatie omdat ze van 'Dr. Now' eerst zelfstandig een deel moet afvallen om te laten zien dat ze er echt voor wil gaan. Maar elke keer valt ze weer terug in haar oude eetpatronen. Met een nieuw dieet en therapie hoopt ze dat het dit keer wel gaat lukken.

'My 600-lb Life: Where Are They Now?', vanaf maandag 19 december om 20.30 uur op TLC.