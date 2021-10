MTV verwelkomt je in de bedwelmende wereld van Madonna's 'MADAME X'

De documentaire 'MADAME X' is gefilmd in Lissabon, Portugal. De film legt de zeldzame en meeslepende tourprestaties van het popicoon vast en werd geprezen door een uitverkocht theaterpubliek over de hele wereld.

De ongekend intieme streamingervaring neemt kijkers mee op een reis die net zo meeslepend en gedurfd is als Madonna's onverschrokken persona Madame X. Een geheim agent die de wereld rondreist, van identiteit verandert, vecht voor vrijheid en licht brengt op donkere plaatsen.

'Het delen van mijn visie met een wereldwijd publiek is zeer zinvol voor mij geweest. De kans om deze boodschap en het kunstenaarschap van alle betrokkenen naar een nog breder publiek te brengen, komt op een moment dat muziek zo hard nodig is om ons te herinneren aan de heilige band van onze gedeelde menselijkheid' - Madonna.

'Madonna is ongetwijfeld de grootste superster ter wereld, ze houdt nooit op met grenzen te verleggen en het popcultuurlandschap vorm te geven. De zangeres en MTV hebben samen een legendarische geschiedenis en we zijn verheugd om onze samenwerking wereldwijd te blijven versterken met de exclusieve wereldpremière van 'MADAME X' in oktober', aldus Bruce Gillmer (Chief Content Officer Paramount+ en President of Music, Programmering & Evenementen ViacomCBS).

Madonna's virtuoze optreden in 'MADAME X' viert het veertiende gelijknamige studioalbum van de zevenvoudig Grammy Award-winnaar, dat debuteerde op nummer 1 in de Billboard 200-hitlijst. Het optreden legt nieuwe muziek vast naast eerdere hits en fanfavorieten voor een ongeëvenaarde theatrale reis. Het taalkundig diverse album, geïnspireerd door haar leven ondergedompeld in de rijke culturele invloeden van Lissabon, is een liefdesbrief aan het multiculturalisme en een bewijs van Madonna's transformerende invloed op- en respect voor de mondiale cultuur en kreeg lof van The New York Times als een 'opnieuw uitgevonden popspektakel voor een theaterpodium, waarbij haar nieuwste muziek en oproepen tot politiek bewustzijn met opvallende intimiteit worden samengevoegd.'

'MADAME X' wordt wereldwijd geroemd om het kunstenaarschap en het nemen van risico's. De tour laat 48 artiesten op het podium zien, waaronder Madonna's kinderen, muzikanten en dansers van over de hele wereld, en het volledig vrouwelijke Orquestra Batukadeiras, wiens uitvoering van 'Batuka' Batuque oproept, een muziekstijl gemaakt door de vrouwen afkomstig uit Kaapverdië. De tour kreeg lovende kritieken van zowel fans alsook media, waarbij Forbes verklaarde: 'Als Madame X is Madonna haar meest authentieke zelf op het podium in jaren' en Billboard beschrijft haar 'op haar best, unapologetic, compromisloos, onverzettelijk en in volledige controle.' The Atlantic beschrijft de culturele impact: 'De kracht van een show die zo succesvol is als deze, is dat het je rechtstreeks naar een warme, brutale, transfixerende hersenruimte straalt en je doet geloven in de juistheid ervan. Wat is er beter entertainment dan het theater verlaten met het gevoel dat een popster de wereld zou kunnen redden?'

MADAME X wordt geregisseerd door Ricardo Gomes met co-regie door SKNX en onder muzikale leiding van Kevin Antunes.

De 'Madame X Tour' is gemaakt en geregisseerd door een team onder leiding van Madonna, met onder meer Jamie King als Creative Producer en Megan Lawson als Co-Director en Lead Choreograaf. Aanvullende creatieve bijdrage en choreografie door Damien Jalet, Costume Design door Eyob Yohannes, Musical Direction door Kevin Antunes en Set Design door Ric Lipson voor Stufish Entertainment Architects.

'Madonna's MADAME X' is op zaterdag 9 oktober om 21.30 uur op MTV te zien in Nederland en België.