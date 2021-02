Morgan Freeman, Anne Hathaway en Helen Mirren in nieuwe Amazon Original 'Solos'

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Academy Award-winnende acteurs Morgan Freeman, Anne Hathaway en Helen Mirren, Emmy Award-winnende acteur Uzo Aduba, Nicole Beharie, Anthony Mackie, Dan Stevens, en Constance Wu zullen de hoofdrollen spelen in de nieuwe Amazon Original dramatische anthologie serie 'Solos'.

UItvoerend producent en showrunner is David Weil (Hunters). 'Solos' gaat later in 2021 exclusief wereldwijd in première op Amazon Prime Video in meer dan 240 landen en gebieden.

'Ik ben ontzettend blij dat ik 'Solos', samen met deze groep acteurs die ik zo bewonder, kan maken. Ik heb deze serie gecreëerd met de wens om verhalen vast te leggen over verbinding, hoop en de zoektocht naar een gemeenschappelijk menselijk geluid dat ons allemaal bindt. Ik ben Jennifer Salke en mijn bijzondere partners bij Amazon enorm dankbaar voor hun niet aflatende steun en samenwerking bij dit speciale project', zei Weil.

'Solos' is een dramatische en tot nadenken stemmende zevendelige serie die de diepere betekenis van menselijke verbondenheid onderzoekt, gezien vanuit het oogpunt van het individu. 'Solos' zal unieke personage gedreven verhalen vertellen, elk vanuit een ander perspectief en op een ander moment in de tijd. De verhalen belichten dat zelfs tijdens onze meest schijnbaar geïsoleerde momenten, in de meest uiteenlopende omstandigheden, we allemaal verbonden zijn door de menselijke ervaring.

Amazon Studios' 'Solos' wordt geproduceerd door David Weil, Sam Taylor-Johnson en Laura Lancaster met Pixie Wespiser als producent. Taylor-Johnson zal twee afleveringen regisseren en Weil maakt zijn regiedebuut. Andere regisseurs zijn Zach Braff en Tiffany Johnson.