Moederbedrijf MTV lanceert unieke verhalen van kijkers uit de hele wereld in 'Balcony Stories'

Foto: © ViacomCBS 2020

'Balcony Stories' zijn verhalen van over de hele wereld die een bron van inspiratie zijn in deze moeilijke periode. De videoserie gaat ook in Nederland en België in première op 22 april op MTV, Comedy Central en Spike en zal ook te zien zijn op de digitale platformen van de zenders.

ViacomCBS lanceert woensdag de internationale videoserie 'Balcony Stories', een reeks van korte video's die de creativiteit en positiviteit laat zien van mensen die er thuis het beste van maken in de huidige omstandigheden. De videoserie, geproduceerd door VIS in samenwerking met Freemantle, maakt gebruik van user-generated content van zowel de kijker als talent en herdefinieert de rol van de kijkers door hen te transformeren in actieve verhalenvertellers en de hoofdrolspelers van hun eigen shows.

Thuis opgesloten zitten is voor de meerderheid van de mensen over de hele wereld iets reëels geworden. Ondanks dat onze deuren gesloten zijn, staan onze ogen en harten wijd open. In 'Balcony Stories' openen overal ter wereld mensen hun huizen of gaan hun balkon op om speciale en unieke momenten met ons te delen.

Raffaele Annecchino, President van ViacomCBS Networks EMEAA: 'Bij ViacomCBS zetten we ons constant in om onze doelgroep altijd en overal te bereiken. Nu we in deze moeilijke situatie leven, moeten we meer dan ooit in contact blijven met onze fans en hen helpen om positief te blijven. Uit deze visie is 'Balcony Stories' geboren. In de afgelopen maanden hebben we niet alleen onze ogen geopend, maar is onze verbeeldingskracht en ons gevoel voor humor sterker dan ooit. Het delen van leuke en emotionele verhalen die we allemaal meemaken onderstreept het feit dat we ons nog steeds verbonden voelen met elkaar door middel van empathie en creativiteit. Met 'Balcony Stories' willen we deze positieve houding voortzetten en benadrukken'

'Balcony Stories' zal in meerdere landen te zien zijn op de zenders MTV, VH1, Comedy Central, Paramount Networks, BET en Spike en ook via de internationale online platformen van de zenders in heel Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. De nieuwe videoserie biedt een exclusieve kijk in ons nieuwe lockdown leven, met balkons die veranderen in ramen die in deze ongekende tijd een blik in ieders huis werpen. De videocontent (dagelijkse 4 afleveringen) zal worden gelokaliseerd in 27 talen en zal worden uitgezonden in 130 landen en op 100 kanalen, van maandag tot en met vrijdag. Een selectie van de beste inhoud van de week zal ook elke zaterdag in een uitgebreide editie worden uitgezonden.

'Balcony Stories', geproduceerd in samenwerking met Freemantle met user-generated content, zal de kijkers tot de hoofdrolspelers maken. Vanaf morgen kunnen alle kijkers hun video's en clips inzenden door ze te uploaden naar balconystories.tv. Video's kunnen creatief zijn, raar zijn of laten zien hoe je deelneemt aan virtuele yogalessen, huisdiervideo's, ontbijtcreaties, schoonmaakroutines - hoe mensen hun tijd doorbrengen, en wat ze met de wereld willen delen.