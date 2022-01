Modern love is a dangerous game: Netflix lanceert trailer 'The Tinder Swindler'

Swipe, swipe, swipe... Het vinden van de ware liefde online blijkt nog altijd een lastige opgave te zijn. Cecilie kan het bijna niet geloven wanneer ze met een knappe billionaire playboy matcht, die ook nog eens de man van haar dromen lijkt te zijn.

Maar haar sprookje verandert al snel in een ware nachtmerrie wanneer ze ontdekt dat de internationale zakenman niet is wie hij beweert te zijn. Op dat moment is het reeds te laat en heeft hij alles al van haar afgenomen. Maar waar het sprookje eindigt, begint de wraak thriller. Cecilie gaat op zoek naar zijn andere slachtoffers, zodat ze er met vereende krachten voor kunnen zorgen dat de Tinder Swindler eindelijk zijn verdiende match krijgt.

'The Tinder Swindler' is een documentaire van de makers van 'The Imposter' en 'Don't F**k with Cats' en volgt het meeslepende verhaal waarin slachtoffers de ware identiteit van hun oplichter onthullen, terwijl ze vechten voor gerechtigheid.

'The Tinder Swindler' is vanaf 2 februari wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix.