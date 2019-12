Martin Scorsese's nieuwe meesterwerk 'The Irishman' op Netflix

Robert De Niro, Al Pacino en Joe Pesci schitteren in Martin Scorseses 'The Irishman', een episch verhaal over georganiseerde misdaad in Amerika na de tweede wereldoorlog.

Het verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van oorlogsveteraan Frank Sheeran, een hosselaar en huurmoordenaar die samenwerkte met de meest notoire onderwereldfiguren uit de 20ste eeuw. De film centreert zich rondom één van de grootste onopgeloste moordzaken uit de Amerikaanse geschiedenis: de verdwijning van de legendarische vakbondsleider Jimmy Hoff.

'The Irishman' neemt ons mee op een monumentale reis door de verborgen wereld van de georganiseerde misdaad: de dagelijkse werking, de onderlinge rivaliteit en de connecties met politieke mainstream.

Geregisseerd door: Martin Scorsese

Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi, Paul Herman, Gary Basaraba, Marin Ireland

Geproduceerd door: Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gaston Pavlovich, Randall Emmett, Gabriele Israilovici

Screenplay door: Steven Zaillian

Director of Photography: Rodrigo Prieto

Production Designer: Bob Shaw

Costume Designers: Christopher Peterson, Sandy Powell

Editor: Thelma Schoonmaker

'The Irishman', vanaf 27 november op Netflix.