Mark Wahlberg en Winston Duke schitteren in de trailer van Netflix' 'Spenser Confidential'

Spenser (Mark Wahlberg) — een voormalig agent die vooral bekend staat om het veroorzaken van problemen in plaats van ze op te lossen — is net vrijgelaten uit de gevangenis en wil Boston nu voorgoed verlaten.

Vlak voor zijn afreis wordt hij tegen beter weten in gestrikt door zijn voormalige bokscoach en mentor Henry (gespeeld door Alan Arkin). Die laatste wilt dat Spenser hem helpt met het trainen van de veelbelovende amateurvechter Hawk (Winston Duke), een brutale, no-nonsense MMA-vechter die ervan overtuigd is dat hij een sterkere tegenstander zal worden dan Spenser ooit geweest is.

Wanneer twee van Spensers ex-collega’s worden vermoord, rekruteert hij Hawk en zijn vuilgebekte ex-vriendin Cissy (Iliza Shlesinger) om hem te helpen bij zijn onderzoek naar de daders om ze vervolgens voor het gerecht te slepen.

'Spenser Confidential' wordt geregisseerd door Peter Berg en is een actiekomedie. Bokeem Woodbine, Marc Maron en Austin Post (aka Post Malone) vervolledigen de cast. Het verhaal is geïnspireerd op ‘Robert B. Parker’s Wonderland’, het succesvolle boek van auteur Ace Atkins.

Geregisseerd door: Peter Berg

Cast: Mark Wahlberg, Winston Duke, Alan Arkin, Iliza Shlesinger, Austin Post (aka Post Malone), Marc Maron, Bokeem Woodbine

Screenplay door: Sean O’Keefe en Brian Helgeland

Gebaseerd op: Robert B. Parker’s “Wonderland”, door Ace Atkins

Geproduceerd door: Neal H. Moritz, Toby Ascher, Mark Wahlberg, Stephen Levinson en Peter Berg

'Spenser Confidential', is vanaf vrijdag 6 maart te zien op Netflix.