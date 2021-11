Mariah Carey keert terug naar Apple TV+ met 'Mariah's Christmas: The Magic Continues'

De feestdagen zijn officieel aangebroken, aangezien Apple en Mariah Carey de terugkeer van de Koningin van Kerstmis naar Apple TV+ hebben aangekondigd met een geheel nieuw feestelijk evenement, 'Mariah's Christmas: The Magic Continues'.

'Mariah's Christmas: The Magic Continues' brengt het multi-platina, multi-Grammy Award-winnende icoon Carey samen met de Grammy-genomineerde wereldwijde artiest Khalid en Grammy-winnende legende Kirk Franklin, voor de eerste en enige uitvoering van hun nieuwe single, 'Fall in Love at Christmas', op Apple TV+. De nieuwe single is nu beschikbaar voor pre-order op https://smarturl.it/FILAC.

Na dit magische moment kunnen fans Carey's met sterren bezaaide, eeuwige hit 'Mariah Carey's Magical Christmas Special' bekijken, die wereldwijd nog steeds feestvreugde brengt.

'Mariah's Christmas: The Magic Continues' is uitvoerend geproduceerd door Mariah Carey, samen met Tim Case, Charleen Manca en Matthew Turke van Supply & Demand, en geregisseerd door Joseph Kahn, een wereldberoemde regisseur van muziekvideo's en films ('Bodied Detention', 'Torque').