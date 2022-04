'Making the Cut' komt deze zomer met derde seizoen op Prime Video

Mode-iconen en trendsetters Nicole Richie en Jeremy Scott keren terug als juryleden in het meest competitieve seizoen ooit, waarin 10 getalenteerde ontwerpers strijden om de prijs van een miljoen dollar.

'Making the Cut' zal in het derde seizoen wederom op zoek gaan naar een internationaal ontwerper. Seizoen drie van de modewedstrijdserie, gepresenteerd en geproduceerd door Heidi Klum en Tim Gunn, zal deze zomer wereldwijd terugkeren op Prime Video. Actrice en House of Harlow 1960 creative director Nicole Richie en modepop icoon en Moschino creative director Jeremy Scott zullen terugkeren als juryleden, met extra gastjuryleden die later bekend zullen worden gemaakt.

De veelzijdige modescene van Los Angeles vormt ook dit seizoen weer de perfecte achtergrond voor 'Making the Cut'. Enkele van de locaties van dit seizoen zijn de iconische Rodeo Drive in Beverly Hills, het unieke woestijnlandschap van Vasquez Rocks, en het dak van één van de vele wolkenkrabbers in downtown LA, met een prachtig uitzicht op de skyline van de stad.

'Ik ben verheugd dat 'Making the Cut' deze zomer terugkeert voor zijn derde seizoen. Ik was zo blij om weer samen te zijn met Tim, Nicole en Jeremy toen we op zoek gingen naar het volgende grote wereldwijde modemerk onder onze meest getalenteerde groep ontwerpers tot nu toe! De mode van dit seizoen heeft onze verwachtingen ver overtroffen en er zijn zoveel geweldige looks, ik niet kan wachten om die zelf te dragen', zei Heidi Klum.

Tim Gunn voegde eraan toe: 'Na het zien van het succes van onze vorige ontwerpers, waaronder winnaars Andrea Pitter en Jonny Cota, ben ik enorm enthousiast voor de fans om te zien wat de enorm getalenteerde groep ontwerpers van dit seizoen in petto heeft.'

Seizoen drie zal bestaan uit een nieuwe groep van 10 ondernemers en ontwerpers van over de hele wereld, die niet kunnen wachten om hun merken naar het volgende niveau te tillen en het nieuwste wereldwijde fenomeen te worden. De winnaar van de serie ontvangt 1 miljoen dollar om in zijn bedrijf te investeren en een mentorschap bij Amazon Fashion. De winnaar krijgt ook de kans om een exclusief co-merk te creëren met Amazon Fashion en hun bestaande collectie te verkopen in Amazon Fashion's Making the Cut winkel.

De serie is geproduceerd door Sara Rea, Sue Kinkead, Heidi Klum, Tim Gunn, en Jennifer Love, en wordt geproduceerd door Hello Sunshine en Amazon Studios.