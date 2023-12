Lauren van der Heijden verlaat DPG Media

Lauren van der Heijden, chief commercial officer, zal begin volgend jaar DPG Media verlaten. Hij was sinds 2016 werkzaam bij DPG Media, waarvan de laatste drie jaar als CCO in BelgiŽ en Nederland.

Lauren wordt op 1 februari CEO van The Works, het moederbedrijf van onder andere YoungCapital en YoungCapital NEXT. Het is nog niet bekend wie Lauren zal opvolgen.

Erik Roddenhof, CEO DPG Media: 'Ik wil Lauren ontzettend bedanken voor zijn bijdrage aan het professionaliseren en versterken van onze sales-organisatie bij DPG Media. Geen eenvoudige klus want de afgelopen jaren was ons bedrijf zowel in België als Nederland continu in beweging. Hij laat een sterke advertising-directie achter dus ik begrijp dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Ik wens hem dan ook alle succes toe met deze stap.'

Lauren van der Heijden: 'Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op de afgelopen 8 jaar bij dit fantastische bedrijf. Hoogtepunten waren voor mij de integratie van de sales organisaties van Wegener, Sanoma en recent RTL Belgium en natuurlijk de samenwerking met zoveel leuke en slimme collega's. Iemand adviseerde me ooit weg te gaan op je hoogtepunt. Of dit dat moment is, weet je natuurlijk nooit maar het voelt wel zo. Ik kijk erg uit naar mijn nieuwe uitdaging bij The Works maar zal ook nog vaak terugdenken aan de mooie tijd bij DPG Media.'