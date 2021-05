Lammert Voos en Matthijs van Boxsel in Brommer Op Zee'

Foto: © VPRO/Merlijn Doomernik 2021

In 'Brommer Op Zee' interviewen Ruth Joos en Wilfried de Jong wekelijks schrijvers en dichters over hun werk. Deze week zijn onder anderen te gast: Lammert Voos, Matthijs van Boxsel en Tommy Wieringa en in het schrijfhok: Sien Volders.

Lammert Voos (1962) voltooide onlangs Gannef, het laatste deel van de trilogie over een Groningse familiegeschiedenis vol armoede, alcoholisme en geweld. De eerdere delen van het drieluik zijn Malterfoske (2018) en Canisius (2020).

En Matthijs van Boxsel (1957) vertelt over zijn boek Topografie van de domheid. Sommige steden, provincies en landen worden als 'dom' bestempeld, waarom uitgerekend die steden, provincies en landen? In zijn boek vol anekdotes, illustraties en landkaarten laat Van Boxsel zien dat geen mens intelligent genoeg is om zijn eigen domheid te begrijpen. De Boekenclub introduceert het nieuwe boek van de maand. Te gast is Tommy Wieringa. Het boek dat lezers namelijk komende maand samen met de auteur (her)lezen is Joe Speedboot. In het schrijfhok ontmoet Wilfried de Jong iedere week een andere schrijver. De Jong schrijft een boodschap aan de gast, die vervolgens tijdens de uitzending iets terugschrijft. Aan het einde van de uitzending komt het antwoord. Deze week: Sien Volders. Het verfilmde gedicht is deze keer van Tjitske Jansen, uit haar nieuwe bundel Iedereen moet ergens heen. 'Brommer Op Zee', iedere zondag om 19.20 uur bij de VPRO op NPO 2 en om 22.00 uur op Canvas.