Komedie 'The People We Hate at the Wedding' in première op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2022

In de hilarisch grappige komedie 'The People We Hate at the Wedding' worden de niet functionerende Amerikaanse broers en zussen Alice (Kristen Bell) en Paul (Ben Platt), samen met hun altijd optimistische moeder (Allison Janney), uitgenodigd op de Britse bruiloft van hun vervreemde halfzus Eloise (Cynthia Addai-Robinson) als een kans voor hen om opnieuw contact te maken als - min of meer - volwassenen, en te leren van elkaar te houden zoals ze dat ooit deden.