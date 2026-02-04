'Kindig Customs: Road to the Ridler' vanaf donderdag op Discovery

De Don Ridler Award geldt als de Oscar van de custom-car-wereld. Deze prestigieuze autoprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Detroit Autorama en bekroont de meest indrukwekkende handgemaakte showauto die uitblinkt in creativiteit, vakmanschap, engineering en afwerking.

Dave Kindig koestert al heel lang de wens om een auto te bouwen voor deze wedstrijd en krijgt nu eindelijk de kans. Een vaste klant vraagt hem om een originele auto te maken die kan meedingen aan deze iconische competitie. Het is een project dat volledig in het geheim uitgevoerd moet worden, omdat volgens de regels niemand iets van de auto mag zien voordat de presentatie op het event plaatsvindt. Als er ook maar één schets uitlekt, ben je al gediskwalificeerd. Vandaar dat nagenoeg niemand wist dat Dave en zijn team al in 2019 zijn begonnen met dit geheime project. Tot nu. In maar liefst 1846 dagen bouwden ze aan hun unieke creatie: een fastback Corvette coupe die nooit eerder gemaakt is. Dat de auto waanzinnig wordt, kun je wel aan Dave overlaten. Maar kan hij er ook met de winst vandoor gaan?

'Kindig Customs: Road to the Ridler', vanaf donderdag 5 februari om 21.30 uur op Discovery.