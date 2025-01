Kijk zondag naar 'Lost Monster Files' op Discovery

Ivan Sanderson geldt als een van de grondleggers van de cryptozoŲlogie, de beweging die onderzoek doet naar onontdekte en legendarische wezens zoals Bigfoot en het Monster van Loch Ness.

Tussen 1932 en 1973 legde Sanderson een enorm archief aan van meldingen, sporen en ontdekkingen over de hele wereld, dat daarna – sinds zijn dood – in de vergetelheid raakte. Tot nu! Want een team van onderzoekers heeft de hand weten te leggen op dit immense archief en besluit alsnog op onderzoek uit te gaan in de boeiende serie 'Lost Monster Files'.

Kunnen ze de wezens opsporen aan de hand van de gedetailleerde beschrijvingen en met de nieuwste technologieën? Ze beginnen hun zoektocht in Brits-Columbia waar ooit een zogeheten Abominable Snowman werd gezien en die daar zelfs een boerderij zou hebben aangevallen om eten. De onderzoekers gaan naar de exacte locatie en spreken ook met een lokale visser die onlangs aangevallen werd door een beerachtig figuur dat een enorm rotsblok naar hem gooide.

In het gebied leven inderdaad beren die een kruising zijn van een grizzly en een ijsbeer, maar de beschrijving lijkt toch op een ander wezen te duiden. Gewapend met sensoren en nachtcamera’s trekken de onverschrokken onderzoekers de wildernis in. Vinden ze sporen die wijzen op het bestaan van dit mythische wezen – of vinden ze hem misschien wel zelf!

'Lost Monster Files', vanaf zondag 19 januari om 20.30 uur op Discovery.