Kijk vanaf zondag naar 'Small Town Potential' op TLC

De Hudson Valley boven New York City is een geweldige plek voor wie ruim wil wonen en toch in de buurt van de grote stad wil zijn.

Het bevat talloze kleine schattige dorpjes met huizen die nog betrekkelijk betaalbaar zijn. Wie geïnteresseerd is, kan niet om Davina en Kristin heen. Dit powerkoppel helpt huizenzoekers met het vinden van hun droomwoning in deze regio, waarbij ze desnoods de woning helemaal naar wens verbouwen. Want Davina is niet alleen makelaar, maar ook interieurontwerper en vriendin Kristin heeft samen met haar vader Don een aannemersbedrijf.

In de eerste aflevering van de leuke serie 'Small Town Potential' helpen ze Craig en Annalise die een huis voor rond de vier ton zoeken met minimaal drie slaapkamers en een tuin voor de hond. Davina laat ze drie verschillende huizen zien om uit te kiezen. Een huis uit 1927 met nog veel originele details, een koloniaal huis dat nagenoeg instapklaar is – maar wel iets boven budget – of een veel goedkopere woning waar nog wel veel aan gedaan moet worden. Voordeel daarvan is dat ze de woning nu naar eigen smaak kunnen inrichten, nadeel is dat ze niet veel tijd hebben. Welk huis kiezen ze en wat weten Davina en Kristin ervan te maken?

'Small Town Potential', vanaf zondag 28 juli om 19.00 uur op TLC.