Kijk 'Shed and Buried: Classic Cars' op Discovery

Henry Cole en Fuzz Townsend zijn back on the road. Dit keer struinen de bevlogen verzamelaars schuren en werkplaatsen af naar klassieke auto's om ze op te kopen, op te knappen weer door te verkopen.

Zo gaan ze in de eerste aflevering van 'Shed and Buried: Classic Cars' langs bij een verzamelaar die talloze oude Britse klassiekers heeft staan. Van een Dolomite Sprint tot een Hillman IMP en van een originele Wolseley tot een Jaguar E-type. Maar de twee worden pas echt enthousiast als ze onder een zeil een beach buggy vinden. Deze strandauto was in de jaren zeventig populair aan de Amerikaanse westkust en bestaat uit een opbouw van glasvezel bovenop een chassis van een Volkswagen Kever. Hun handen jeuken om dit unieke autootje samen met monteurs Allen en Guy terug te brengen naar zijn oude gloriedagen én om hem uit te testen. Eerst alleen nog een fraai strand vinden. En thee drinken!

'Shed and Buried: Classic Cars', vanaf donderdag 1 augustus om 20.30 uur op Discovery.