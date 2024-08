Kijk naar 'The Bad Foot Clinic' op TLC

Problemen aan de voeten kunnen erg vervelend zijn. Niet alleen staan en lopen we er dagelijks op, ook willen we graag dat ze er verzorgd uitzien.

In 'The Bad Foot Clinic' helpen Marion Yau en haar man Kenny Siu patiënten met uiteenlopende klachten aan hun voeten, zoals nagelinfecties, wratten, likdoorns, zwemvliestenen, eeltknobbels en wratten. Zo ook Lucy die kampt met de aandoening palmoplantaire keratodermie (PPK) wat ervoor zorgt dat de huidlaag onder haar voeten en handen extra dik is. Het is vooral pijnlijk onder haar voeten, omdat de verdikte huid door het lopen openbarst. De genetische aandoening genezen kan niet, maar ze hoopt wel dat Marion de pijn kan verlichten.

Ook Jonathan komt langs met een vergroeide kleine teen die hij al bijna zijn hele leven heeft. Hij schaamt zich ervoor en wil er nu eindelijk iets aan laten doen. Marathonloper Robert hoopt op zijn beurt dat Marion iets kan doen aan zijn zwarte en bruine teennagels die duidelijk het gevolg zijn van het vele hardlopen. Kunnen Marion en Kenny ervoor zorgen dat alle patiënten weer blij hun Londense praktijk uitlopen?

'The Bad Foot Clinic', vanaf maandag 5 augustus om 20.30 uur op TLC.