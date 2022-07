Kijk naar het nieuwe 'Paper Girls' op Prime Video

De serie 'Paper Girls' is gebaseerd op de comics geschreven door Brian K. Vaughan en geïllustreerd door Cliff Chiang met in de hoofdrollen Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky, en Fina Strazza.

In de vroege ochtenduren na Halloween 1988 zijn vier krantenbezorgsters Erin, Mac, Tiffany en KJ op hun bezorgroute als ze verstrikt raken in het kruisvuur van strijdende tijdreizigers, waardoor hun leven voorgoed een andere wending krijgt. Ze worden naar de toekomst getransporteerd en ze moeten een manier zien te vinden om terug te keren naar het verleden, een reis die hen oog in oog brengt met de volwassen versies van henzelf. Terwijl ze zich verzoenen met het feit dat hun toekomst heel anders is dan dat ze zich als 12-jarige voorstelden, worden ze opgejaagd door een militante groep tijdreizigers die bekend staat als de Old Watch, die tijdreizen verboden hebben om aan de macht te blijven. Om te overleven moeten de meisjes hun verschillen overwinnen en leren om elkaar, en zichzelf, te vertrouwen.

'Paper Girls', vanaf vrijdag 29 juli op Prime Video.