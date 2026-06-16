Kijk 'Baylen Out Loud' vanaf woensdag op TLC

Met nog zeven maanden tot hun bruiloft begint de tijd te dringen voor Baylen en Colin. Waar Baylen denkt dat het allemaal wel goedkomt, raken Colin en haar ouders steeds nerveuzer. Er is namelijk nog niets geregeld.

Ook de planning voor hun gezamenlijke vrijgezellenfeest loopt niet bepaald soepel. Door miscommunicatie met haar zus Sammi dreigt zij als 'maid of honor' zelfs af te haken. Baylen is er kapot van, maar probeert de sfeer erin te houden. Samen met Colin gaat ze shoppen voor een geschikte outfit, wat zoals altijd op een typische Baylen-manier verloopt: vol humor en hilariteit.

Ook haar tics spelen daarbij geregeld op. Die horen bij het Tourette-syndroom waar ze via haar openhartige TikTok-account al langere tijd aandacht voor vraagt. 'Het leven is nooit saai met haar', zegt de altijd geduldige Colin, die een onvoorwaardelijke steun voor haar is – ook als ze weer eens negatieve comments krijgt op social media. Als Sammi zich terugtrekt voor het vrijgezellenfeest, vraagt Colin zich af of zij wel de juiste ceremoniemeester is voor de bruiloft. Hij wil ingrijpen, maar zal Baylen dat wel accepteren?

'Baylen Out Loud', vanaf woensdag 17 juni om 20.30 uur op TLC.